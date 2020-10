Worlds 2020: retos en medio de la pandemia y los equipos antes de la final

Este 31 de octubre, DAMWON Gaming y Suning se encontrarán en el estadio de fútbol de Pudong para librar la gran final de Worlds 2020. Por un lado, el campeón de League of Legends Champions Korea (LCK). Por otro lado, el tercer mejor equipo de China y uno de los contendientes más sorpresivos por la copa del mundial de League of Legends. Al final del día, solo uno de estos talentosos equipos se hará con el oro y la gloria del campeón.

Antes del enfrentamiento definitivo en Worlds 2020, Riot Games celebró una conferencia de prensa en la que GamerFocus y otros medios internacionales estuvieron presentes. Esta contó con la participación de Nicolo Laurent, CEO de Riot Games; John Needham, cabeza global de esports; Leo Lin, cabeza de Riot Games China; y los dos equipos finalistas.

Worlds 2020: retos en medio de la pandemia y aprendizaje

Aunque hacer Worlds 2020 en medio de una pandemia implicó muchos retos, los representantes de Riot Games aseguran que fue un proceso de aprendizaje muy valioso.

La conferencia comenzó con la llegada de Nicolo Laurent, que ofreció sus agradecimientos a jugadores, fanáticos y medios por su comprensión ante los cambios hechos por culpa de la pandemia. A pesar de las limitaciones impuestas, Laurent informó que la audiencia aumentó un 50% en comparación con Worlds 2019 y que el evento ha transcurrido sin problemas.

Poco después, John Needham y Leo Lin ingresaron a la sala para responder preguntas. La rueda de prensa a los representantes de Riot Games giró alrededor de los retos de Worlds 2020 en medio de la pandemia y las lecciones aprendidas para futuras ediciones del mundial.

También te puede interesar: League of Legends: detrás de la moda de K/DA en MORE

Cuando se le preguntó qué dificultades superaron en la realización de Worlds 2020, John Needham reveló que él y los demás miembros de las oficinas centrales de Riot Games no pudieron viajar a Shanghái por culpa de la pandemia. Por esta razón, la organización del evento quedó completamente en manos de Leo Lin y los Rioters en China.

En lo que respecta a la ausencia de una audiencia, algo que podía alterar el desempeño de los equipos de diversas formas, Needham y Lin especificaron que rellenaron ese vacío con tecnología. La realidad aumentada tuvo un papel preponderante en Worlds 2020.

Los equipos finalistas están en la etapa de preparación para hacerse con la copa de Worlds 2020 y el título de campeón mundial.

Aunque Riot Games espera que el público pueda participar presencialmente en el mundial de League of Legends del próximo año, Needham asegura que la virtualización de los eventos será parte del futuro de Worlds. Al ver cómo la tecnología facilita que los espectadores se comuniquen con sus equipos favoritos e interactúen entre sí, resulta lógico implementarla aún más con el fin de mantener al MOBA de Riot Games a la vanguardia del entretenimiento.

Laurent complementó la anterior respuesta reiterando que la vibrante escena de esports de League of Legends no sería posible si el juego no se mantuviera fresco por medio de constantes actualizaciones y nuevos contenidos. El CEO de Riot Games aseguró que el apoyo a su exitoso MOBA y su escena competitiva perdurará por las décadas venideras.

Tras la sesión de preguntas a los representantes de Riot Games, los integrantes de DAMWOM Gaming y Suning fueron los siguientes en entrar a la sala para responder preguntas.

Worlds 2020: preparación de los equipos antes de la final

Cuando a ambos equipos se les preguntó cómo ha sido su preparación para la gran final de Worlds 2020, la escuadra coreana reveló que no ha practicado demasiado ante la falta de tiempo. Sin embargo, el equipo se siente seguro de sus habilidades. En lo que respecta a Suning, la escuadra china reveló que su régimen de entrenamiento no ha cambiado demasiado. Por el momento se ha limitado a estudiar a su oponente en la final de Worlds 2020.

A pesar de no ser el equipo favorito, Suning está decidido a mostrar la versatilidad de sus composiciones frente a un oponente tan fuerte. Al fin y al cabo, la escuadra china ha tenido que superar a algunos de los mejores equipos del mundo y aprender en el proceso. Asegura que la final no será diferente e incluso se atrevió a predecir el resultado de la final: 3-1.

Por el lado de DAMWOM Gaming, hubo un reconocimiento de que ambos equipos tienen un estilo de juego agresivo. Sin embargo, la escuadra coreana está lista para sorprender a sus oponentes. Incluso si esta es la primera vez que Ghost —miembro más reciente de DAMWON— participa en Worlds, el jugador está emocionado y listo para aplicar todo lo aprendido. Similar a la predicción de Suning, el equipo asiático apostó que la final terminará 3-1 a su favor.

La gran final de Worlds 2020 podrá verse en vivo en los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca el 31 de octubre a las 5:00 AM (hora Colombia).