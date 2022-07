Worlds 2022: conoce todas las fechas del mundial de League of Legends

Dentro de poco tiempo iniciará Worlds 2022, la copa mundial de League of Legends que reunirá a los mejores equipos de distintas regiones y ya conocemos las fechas de las distintas fases. En esta nota no solo vamos a compartir este dato, sino también cómo funciona Worlds 2022, dónde tendrá lugar la edición de este año y si se podrá ver en Colombia u otros países de Latinoamérica.

¿Cómo funciona normalmente Worlds, el mundial de League of Legends?

Escenario anterior de Worlds.

Normalmente Worlds cuenta con tres fases muy diferentes la una de la otra. La primera son los conocidos ‘Play-Ins’. Se trata de una instancia de eliminación previa que hace parte de Worlds pero no es el espectáculo principal, la cual permite que representantes de regiones no tan populares tengan la oportunidad de participar y jugarse un cupo a la fase de grupos. En Worlds 2022, los ‘Play-Ins’ tendrán estos representantes por región (La LCL de Rusia no participa en esta ocasión):

China (LPL): 4° representante.

Corea del Sur (LCK): 4° representante.

Europa (LEC): 3° y 4° representante.

Nortemérica (LCS): 3° representante.

Sureste de Asia (PCS): 2° representante.

Vietnam (VCS): 2° representante.

Brasil (CBLOL): 1° representante.

Japón (LJL): 1° representante.

Latinoamérica (LLA): 1° representante.

Oceanía (LCO): 1° representante.

Turquía (TCL): 1° representante.

En esta fase estarán 12 de los 24 participantes. Es probable que los sitúen en dos grupos de seis donde jugarán todos contra todos y pasarán los dos mejores de cada grupo. Así, solo cuatro miembros de los ‘Play-Ins’ llegarán a la Fase de Grupos.

Los otros 12 seleccionados llegarán directamente a la Fase de Grupos:

China (LPL): 1°, 2° y 3° representantes.

Corea del Sur (LCK): 1°, 2° y 3° representantes.

Europa (LEC): 1º y 2º representantes.

Norteamérica (LCS): 1º y 2º representantes.

Sureste de Asia (PCS): 1° representante.

Vietnam (VCS): 1° representante.

Con los 12 que llegan directamente a la Fase de Grupos más los cuatro de los ‘Play-Ins’, se acomodarán en cuatro grupos de cuatro equipos. Dentro de estos, jugarán todos contra todos (en dos ocasiones) al mejor de una sola partida.

Los dos mejores de cada grupo clasifican a la Fase Eliminatoria; es decir, solo ocho selecciones. A partir de aquí, se jugarán los cuartos, semifinal y final en formato de eliminación directa al mejor de cinco partidas. Básicamente así es como funciona Worlds.

Las fechas del Worlds 2022

Ciudad de México, lugar de los ‘Play-Ins’.

Si bien todavía no han sido seleccionados los equipos para el Worlds 2022, ya tenemos las fechas y los lugares en los que se desarrollará el torneo. Recordemos que este año tendrá lugar en Norteamérica, pero Canadá ya está fuera de la lista por dificultades logísticas. Dicho esto, estas son las fechas:

Play-Ins : Del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Arena Esports Stadium en Artz Pedregal de Ciudad de México, México.

: Del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Arena Esports Stadium en Artz Pedregal de Ciudad de México, México. Fase de grupos : Del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

: Del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York. Cuartos de final : Del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

: Del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York. Semifinales : Del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

: Del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Final: El 5 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.

¿Cómo ver el Worlds 2022 de League of Legends en Colombia?

Copa de Worlds.

Si no tienes la oportunidad de viajar a México o Estados Unidos para ver Worlds 2022, recuerda que de todas formas puedes ver el evento en línea desde Colombia o cualquier otro país. Las transmisiones ocurre a través de LoLesports.com y a través de los canales de Twitch y Youtube oficiales.

Fuente: Riot Games