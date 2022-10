T1 y DRX llegan a la final: resumen de las semifinales de Worlds 2022

Durante meses estuvimos esperando que comenzara Worlds, la mayor competencia de League of Legends que ocurre una vez al año. El mundial comenzó hace aproximadamente un mes y ya decenas de partidas se han jugado, lo que ha llevado a elegir los dos equipos que se disputarán la Copa del Invocador. Así, en estas semifinales de Worlds 2022 T1 le ganó a JDG Gaming y DRX le ganó a Gen.G, por lo que se clasificaron a la gran final.

Vamos a repasar los momentos más destacados de Worlds este fin de semana, pero primero hablaremos un poco de los finalistas.

T1 y DRX van a la final de Worlds

T1 avanzó a la final de Worlds 2022 después de derrotar a JDG Gaming.

Si contamos su existencia desde SKT Telecom T1 (antes de su cambio de marca), T1 es un equipo de gran historia. De hecho, la organización ha existido desde 2003 en juegos como Starcraft. Desde su exitoso debut ganando Worlds 2013 (o Season 3), se han convertido en uno de los equipos con mayor cantidad de seguidores. Aparte del torneo de 2013, el equipo ha ganado las ediciones de 2015 y 2016, siempre con Lee «Faker» Sang-hyeok a la cabeza en el carril central.

Si bien el equipo no ha estado invicto este Worlds 2022, es el favorito para ganar el mundial.

DRX avanzó a la final de Worlds 2022 después de derrotar a Gen.G.

DRX parece ser una organización completamente nueva que llegó de repente a la final del mundial. No obstante, inició siendo Longzhou Gaming, equipo que fue campeón de la LCK 2017. Desde entonces, sus nombres han cambiado a Kingzone DragonX, DragonX y, finalmente, DRX.

La mayoría de sus miembros son relativamente nuevos, excepto el jungla Pyosik, quien los ha acompañado desde 2019 en la época de DragonX Academy.

Resumen de las semifinales

Veamos un poco el desempeño de los dos equipos que van a la final, T1 y DRX, en sus respectivas semifinales:

T1 vs. JDG

La primera fue notablemente favorable para JDG Gaming. Si bien la generación de oro y asesinatos estuvo pareja, el cuadro chino estuvo a la delantera a la hora de conseguir objetivos, particularmente el alma de dragón. Tratando de igualarse, a los 36 minutos T1 intenta obtener el dragón ancestral después de acabar con Hope, pero JDG logró demorarlos y dañarlos lo suficiente para que el tirador alcanzara a llegar y limpiar con un T1 demasiado herido para luchar.

Sin embargo, eso no le bastó a JDG para eliminar a T1 en las semifinales de Worlds 2022. Aunque los chinos se enfocaran en eliminar todo el tiempo a Faker, no contaban con que el Yone del carrilero central, Zeus, se hiciera un problema cada vez más grande. No solo creció significativamente, sino que hasta logró derribar el inhibidor enemigo. Sus entradas se hicieron muy importantes y ayudaron al tirador Gumayusi a conseguir asesinatos y mucho daño en las peleas.

En la siguiente partida los equipos estuvieron muy reñidos, pero Faker comenzó a conseguir muchos asesinatos y se convirtió en una fuente brutal de daño de su equipo. Si bien murió varias veces mientras hacía ‘split push’, no se iba sin golpear varias veces y dejar en buena posición a su equipo.

La última partida se caracterizó por una sinergia excelente en todo el equipo. T1 dominó por una combinación de daño monumental por el Varus de Gumayusi y los ‘Falange Imperial’ que realizaba Faker para atrapar al equipo enemigo justo donde querían. JDG no tuvo opción alguna. Resultado final: 3-1 a favor de T1.

DRX vs. Gen.G

La segunda parte de las semifinales de Worlds 2022 se dio entre DRX y Gen.G.

Una partida bastante rápida que duró menos de 30 minutos. El carrilero central (Goran) y el jungla (Peanut) de Gen.G ganaron gran ventaja, lo que les permitió ir accediendo al Heraldo de la Grieta y al Barón Nashor. Estos asedios reportaron una gran ventaja en oro y algunas bajas durante dichos momentos. Esto les permitió llegar al nexo de DRX sin dificultades.

En la segunda partida DRX se concentró en obtener el alma de dragón, lo cual le dio mucha ventaja en peleas de equipo al ser uno de fuego. Al usar una Caitlyn, el tirador Deft lograba golpear a una distancia segura y mortal para Gen.G. Estos últimos tomaron la mala decisión de tratar de ganar por ‘backdoor’, algo que no les funcionó muy bien y solo terminó de sellar la partida en su contra.

En la tercera, DRX tuvo un desempeño inigualable en todas las peleas de equipo. Rápidamente todo el grupo terminó estando muy ‘fed’ con 15 asesinatos de ventaja, por lo que no les costó aniquilar a su rival y acabar rápidamente la partida. Actuación especial del jungla Pyosik.

Durante media hora las cosas estuvieron igualadas en la última partida. Sin embargo, otra vez Pyosik obtuvo ventaja, lo que le permitió liderar la obtención del alma de dragón de agua. La composición del equipo permitió que Varus y Kindred hicieran toneladas de daño mientras el resto los protegía. Resultado final: 3-1 a favor de DRX.

¿Cuándo es la final de Worlds 2022 entre T1 y DRX?

Hay que recordar que el encuentro entre los dos equipos será el sábado 5 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora Colombia).

