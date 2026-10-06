Fecha, hora, equipos y como ver Worlds 2026, el torneo más importante de League of Legends

Muy pronto se va a celebrar el Campeonato Mundial 2026 de League of Legends, mejor conocido como Worlds 2026, y si no se lo quieren perder les recomendamos que pongan atención porque les vamos a dar toda la información sobre la fecha, hora, equipos participantes y enlaces para que puedan ver este importante torneo.

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Worlds 2026 empieza el jueves 15 de octubre de 2026 y se extiende hasta el sábado 14 de noviembre, día en que se celebrará la gran final. A continuación pueden ver un video en que se explica el formato del torneo, pero está en inglés. Sigan leyendo abajo para más detalles.

Los equipos participantes del torneo son:

CHINA : Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports y Shanghai Invictus Gaming Meituan

: Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports y Shanghai Invictus Gaming Meituan SURCOREA: Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 y Dplus Kia

Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 y Dplus Kia EUROPA, MEDIO ORIENTE y AFRICA : G2 Esports, Movistar KOI y Karmine Corp

: G2 Esports, Movistar KOI y Karmine Corp NORTEAMÉRICA: Cloud 9 Kia, Team Liquid Alienware y LYON

Cloud 9 Kia, Team Liquid Alienware y LYON ASIA PACÍFICO: Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster y MVK Esports

Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster y MVK Esports BRASIL: LOS, ganadores de la CBLOL

Las fechas y hora de inicio de las partidas de League of Legends en cada fase de Worlds 2026 serán las siguientes:

FASE DE PLAY-INS – Del Jueves 15 al Domingo 18 de octubre

Mexico : 12:00 m

: 12:00 m Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Venezuela : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Chile, Argentina : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

FASE SUIZA 1 – Del Viernes 23 al Lunes 26 de octubre

Mexico : 11:00 a.m

: 11:00 a.m Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 m.

12:00 m. Venezuela : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Chile, Argentina : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. España: 7:00 p.m.

FASE SUIZA 2 – Del Miércoles 28 de octubre al Sábado 31 de octubre

Mexico : 2:00 p.m

: 2:00 p.m Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile, Argentina : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. España: 10:00 p.m.

ELIMINATORIAS – Del Martes 3 al Domingo 8 de noviembre

Mexico : 4:00 p.m

: 4:00 p.m Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Chile, Argentina : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. España: 12:00 a.m. del día siguiente

GRAN FINAL – Sábado 14 de noviembre de 2026

Mexico : 1:00 p.m

: 1:00 p.m Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Chile, Argentina : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Todas las partidas de League of Legends del torneo Worlds 2026 se pueden ver en español en los canales oficiales de LoL Esports de Latinoamérica.

Listo. Ahora ya saben todo lo que tienen que saber para no perderse uno de los eventos de esports más importantes del año.

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