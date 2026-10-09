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Ya podemos escuchar Know My Name, el himno de Worlds 2026 de la banda virtual de League of Legends True Damage y protagonizado por Faker

Sí conocemos su nombre: es Faker.

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El torneo Worlds 2026 está próximo a comenzar y en preparación para el más importante torneo de League of Legends del año ya tenemos su himno: Know My Name de la banda virtual True Damage formada por SOYEON (Akali), Coco Jones (Senna), Sofía Reyes (Qiyana) y Vic Mensa (Ekko).

Pueden escuchar esta canción ver el video que está protagonizado por una versión animada del legendario Faker a continuación. Aquí también tienen una lista de todas las plataformas en las que ya está disponible.

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Para acompañar este lanzamiento, también llegarán nuevas skins para los miembros de True Damage al juego.

El torneo Worlds 2026 se celebrará en Estados Unidos. Empieza el jueves 15 de octubre de 2026 y se extiende hasta el sábado 14 de noviembre, día en que se celebrará la gran final. Participan los equipos Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports, Shanghai Invictus Gaming Meituan, Gen.G, Hanwha Life Esports, T1, Dplus Kia, G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp, Cloud 9 Kia, Team Liquid Alienware, LYON, Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports, LOS y otros más.

¿Qué les pareció Know My Name? ¿Cómo se compara a los anteriores himnos de Worlds?

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