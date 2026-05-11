Yu-Gi-Oh! Duel Links: esto es todo lo que necesitan saber para clasificar al mundial del 2026 en Tokio

Konami Digital Entertainment ha dado inicio formal a la campaña Road to Worlds en Yu-Gi-Oh! Duel Links. Este evento marca el comienzo de los clasificatorios para el prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 (WCS). La iniciativa invita a duelistas de todo el mundo a competir por un lugar en el torneo final que se llevará a cabo en Tokio, Japón, donde se definirá al próximo campeón mundial de la franquicia.

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El proceso de clasificación al mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links del 2026 se divide en las categorías Speed Duel y Rush Duel, estructuradas en dos etapas competitivas. Para Speed Duel, el «escenario «Stage 1» se realizará del 1 al 15 de junio, mientras que el «Stage 2» será del 12 al 15 de junio. En el caso de Rush Duel, el «Stage 1» ocurrirá del 1 al 8 de junio y el «Stage 2» del 5 al 8 de junio. Aquellos que logren un rango alto en el segundo Stage de cualquiera de las categorías obtendrán su pase directo al mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Para celebrar este camino al mundial, el juego ofrece una campaña de dos partes con múltiples recompensas. Al iniciar sesión, los jugadores recibirán cartas emblemáticas como el Dragón Carmesí (Speed/Prismático) y versiones alternativas del Mago Oscuro y la Chica Maga Oscura para el modo Rush Duel. También se otorgarán mazos de estructura gratuitos: «Junk Enforcers» para Speed Duel y «Quest of Transam» para Rush Duel. Finalmente, la oferta se contará con bonos de inicio de sesión diarios durante doce días, que incluyen gemas, tickets de ensueño UR y SR, y fichas de caja. Además, el contenido se expande con el lanzamiento de la mini caja Eternal Genesis para Rush Duel y la caja principal Red Supernova para Speed Duel, disponible a partir del 21 de mayo.

Fuente: cuenta oficial de Duel Links, @YGO_DL_Official