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Yu-Gi-Oh! Duel Links: esto es todo lo que necesitan saber para clasificar al mundial del 2026 en Tokio

Konami inicia la campaña Road to Worlds en Yu-Gi-Oh! Duel Links estas son todas las fechas clasificatorias.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Konami Digital Entertainment ha dado inicio formal a la campaña Road to Worlds en Yu-Gi-Oh! Duel Links. Este evento marca el comienzo de los clasificatorios para el prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 (WCS). La iniciativa invita a duelistas de todo el mundo a competir por un lugar en el torneo final que se llevará a cabo en Tokio, Japón, donde se definirá al próximo campeón mundial de la franquicia.

Yu-Gi-Oh! Duel Links: esto es todo lo que necesitan saber para clasificar al mundial del 2026 en Tokio

El proceso de clasificación al mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links del 2026 se divide en las categorías Speed Duel y Rush Duel, estructuradas en dos etapas competitivas. Para Speed Duel, el «escenario «Stage 1» se realizará del 1 al 15 de junio, mientras que el «Stage 2» será del 12 al 15 de junio. En el caso de Rush Duel, el «Stage 1» ocurrirá del 1 al 8 de junio y el «Stage 2» del 5 al 8 de junio. Aquellos que logren un rango alto en el segundo Stage de cualquiera de las categorías obtendrán su pase directo al mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links.

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Para celebrar este camino al mundial, el juego ofrece una campaña de dos partes con múltiples recompensas. Al iniciar sesión, los jugadores recibirán cartas emblemáticas como el Dragón Carmesí (Speed/Prismático) y versiones alternativas del Mago Oscuro y la Chica Maga Oscura para el modo Rush Duel. También se otorgarán mazos de estructura gratuitos: «Junk Enforcers» para Speed Duel y «Quest of Transam» para Rush Duel. Finalmente, la oferta se contará con bonos de inicio de sesión diarios durante doce días, que incluyen gemas, tickets de ensueño UR y SR, y fichas de caja. Además, el contenido se expande con el lanzamiento de la mini caja Eternal Genesis para Rush Duel y la caja principal Red Supernova para Speed Duel, disponible a partir del 21 de mayo.

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Fuente: cuenta oficial de Duel Links, @YGO_DL_Official

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