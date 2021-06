Para finalizar la última edición de Ubisoft Forward, celebrada dentro del marco de E3 2021, la compañía francesa hizo un anuncio inesperado: un juego de Avatar, la franquicia creada por James Cameron. A través de un tráiler, Ubisoft ha revelado Avatar: Frontiers of Pandora.

Dejando de lado la ironía de que la franquicia reciba un nuevo juego antes que secuela, la cual ha estado en producción desde 2009, esta es una prueba de que la franquicia de James Cameron sigue con vida. ¿Acaso será una campaña publicitaria para promocionar Avatar 2?

¿De qué tratará la historia de Avatar: Frontiers of Pandora?

Aunque el tráiler no da a conocer detalles puntuales, la presencia de la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA) en Pandora sugiere que la historia de Avatar: Frontiers of Pandora será una precuela de la película de 2009. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

¿Cómo será la jugabilidad de Avatar: Frontiers of Pandora?

Por el momento se desconoce cómo será la jugabilidad de Avatar: Frontiers of Pandora. Sin embargo, no sería arriesgado decir que será un juego de acción y aventura. ¿O acaso tendrá un componente competitivo en la forma del conflicto entre los Na’vi y la RDA?

¿Cuándo será el lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora?

Por el momento, Avatar: Frontiers of Pandora no tiene una fecha de lanzamiento puntual. No obstante, el adelanto da a conocer que el juego estará disponible en algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego de Avatar anunciado en E3 2021 llegará a PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia y Luna.

¿Qué se sabe sobre el desarrollo?

Por el momento sabemos que el juego está siendo desarrollado en el motor Snowdrop. Los principales responsables de este proyecto es Massive Entertainment, mejor conocido por desarrollar las primeras dos entregas de The Division. Sin embargo, no estarán solos. El proyecto también contará con la ayuda de Lightstorm Entertainment y Disney.

Fuente: Ubisoft Forward