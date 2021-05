E3 2021: estos podrían ser los anuncios de Bandai Namco

Hace menos de un mes, una nueva ola de compañías confirmó su asistencia al E3 2021. Estos se suman a la lista de los que ya se habían anotado después de saberse que el evento se realizaría de manera virtual (aunque algunos se hayan arrepentido, como en el caso de Konami). Entre los nuevos participantes está la compañía japonesa Bandai Namco, por lo que en esta nota haremos una lista de los posibles anuncios que haría esta empresa en el E3 2021 (entre los que destaca Elden Ring, un posible juego de Dragon Ball y hasta Digimon Survive).

Bandai Namco es producto de una unión entre las marcas Bandai y Namco en 2006. Su amplio catálogo de juegos se caracteriza por contar principalmente con títulos basados en reconocidas producciones ‘manganime’ como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Jojo’s Bizarre Adventure, Gundam, etc. Sin embargo, también se ha encargado de distribuir otros nombres como Tekken, Taiko no Tatsujin y, por supuesto, Dark Souls.

En otras palabras, Bandai Namco trabaja con los derechos de tantas franquicias que hay un gran abanico de posibilidades en cuanto a anuncios en este E3 2021. A continuación, estos pueden ser algunos de los temas de su presentación:

Bandai Namco en E3 2021: Una mirada más detallada a Elden Ring

Se espera que más información sobre Elden Ring sea publicada en el E3 2021.

Elden Ring es un proyecto que se anunció primera vez durante el E3 2019. Poco se reveló en ese entonces, pero el anuncio nos dejó claras dos cosas: la primera, que iba a ser desarrollada por From Software (creadora de Dark Souls y Sekiro); y la segunda, que George R.R. Martin (autor de A Song of Ice and Fire: a Game of Thrones) sería el encargado de escribir su historia. Estos datos y toda la poca información que se ha revelado la hemos reunido en nuestra correspondiente nota esencial de Elden Ring.

Dos años han pasado desde entonces y el público cree que en esta edición del E3 Bandai Namco dará una buena muestra de lo que será Elden Ring. De hecho, la propia cuenta oficial de Twitter del evento ha hecho una mención (no muy comprometedora, eso sí) del juego:

its from Elden Ring — E3 (@E3) May 6, 2021

La prueba más fuerte de esta idea ha sido la filtración de lo que sería un tráiler oficial de Elden Ring que se dio hace un par de meses. Se trata de un video de 112 segundos que muestra algunas escenas de lo que será la historia, el combate y hasta la exploración a caballo.

DLC de Dragon Ball Z: Kakarot… ¿o algo más?

Es posible que en el E3 2021 se muestren detalles del tercer DLC de Dragon Ball Z Kakarot.

En marzo se anunció el tercer DLC de Dragon Ball Z: Kakarot – Trunks the Warrior of Hope. En ese momento Bandai Namco señaló que este estaría disponible en verano, así que es casi seguro que tendremos una fecha oficial (o directamente el lanzamiento) durante el E3 2021.

A pesar de esto, hay quienes apuestan por un nuevo título basado en Dragon Ball para el E3 2021. Por un lado, suena mucho la idea de un Dragon Ball FighterZ 2 debido a las buenas calificaciones en el primero; aunque hay otros que esperarían un Dragon Ball Xenoverse 3.

Los más optimistas quieren ver el regreso de un Dragon Ball Budokai Tenkaichi en forma de remasterización, pero hasta ahora no ha habido indicio de que Bandai Namco esté interesado en hacerlo, por lo que es una probabilidad muy pequeña.

Tráilers de lanzamiento de Scarlet Nexus y Tales of Arise

Otros RPG de acción están en la mira de la compañía, como es el caso de Tales of Arise y Scarlet Nexus. El primero llegará el 25 de junio, por lo que podemos esperar un tráiler de lanzamiento para el E3 2021. Mientras tanto, Tales of Arise saldrá el 10 de septiembre.

Se han publicado oficialmente algunos gameplays de ambos títulos y sabemos detalles tanto de la historia como de la jugabilidad. Aun así, no se puede descartar información adicional durante la presentación de Bandai Namco.

Digimon Survive se avecina

Los fanáticos esperan que se revele más información de Digimon Survive en el E3 2021.

Digimon Survive fue anunciado por primera vez en 2018 para las consolas Nintendo Switch y Playstation 4. Desde entonces, el título se ha tenido que enfrentar a numerosos aplazamientos, el último de ellos anunciando que el 2021 sería el año en el que vería la luz.

No obstante, Digimon Survive también ha estado envuelto en misterio. Se sabe que será un RPG de supervivencia y que tendrá un estilo de combate de estrategia en cuadrículas (con medidores de energía y por turnos). Datos como cuántos digimon habrá, la historia de sus personajes o qué otros elementos de «supervivencia» tendrá no están muy claros.

Dado que ya estamos en el supuesto año de lanzamiento solo podemos esperar dos cosas: un anuncio más detallado que satisfaga la curiosidad de los jugadores o un nuevo aplazamiento. Esperemos que sea lo primero y que en el E3 2021 podamos ver a más detalle Digimon Survive.

Otros posibles anuncios

Más allá de lo que ya se mencionó, Bandai Namco puede dar la sorpresa de anunciar cualquier juego relacionado a un ‘manganime’. Por ejemplo, sabemos que ya está trabajando en un nuevo proyecto de Gundam Seed.

Por ejemplo, se podría hablar de un nuevo juego basado en Naruto (o, más bien, Boruto). También han pasado años desde un título de Jojo’s Bizarre Adventure, que aprovecharía la emoción reciente por el anuncio de Stone Ocean.

Habrá que ver qué sorpresas nos prepara la compañía para el E3 2021.

Índice de contenidos de E3 2021