Calendario y horarios de transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2025 del 15 al 17 de agosto

Un verano en California.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
La Ruta de la Victoria está a la vuelta de la esquina para los miles de entrenadores Pokémon que se darán cita en Anaheim, California (Estados Unidos) del 15 al 17 de agosto de 2025 por una oportunidad de obtener un título en el Campeonato Mundial Pokémon. Tanto si asistes en persona como si lo ves desde la comodidad de tu hogar, todo el mundo puede sumergirse en la acción.

Contenido:
Calendario de transmisiones (todos los horarios se indican en PDT*)Transmisión de videojuegos PokémonTransmisión de JCC PokémonTransmisión de Pokémon GOTransmisión de Pokémon UNITE

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon UNITE, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon UNITE. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Toda la acción comienza a las 8:30 am PDT en Twitch y YouTube (10:30 am Colombia). Encontrarás toda la información aquí, y abajo puedes ver el calendario completo.

Campeonato Mundial Pokémon 2025

Calendario de transmisiones (todos los horarios se indican en PDT*)

*Dos horas después en Colombia

Transmisión de videojuegos Pokémon

Twitch.tv/PokemonYouTube.com/@Pokemon

Comentaristas: Rosemary Kelley, Scott Glaza, Aaron Zheng, Ben Kyriakou, Charlie Merriman, Lee Provost, Sierra Dawn y Gabby Snyder


Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.

Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Domingo 17 de agosto, a las 4:20 p. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon


Transmisión de JCC Pokémon

Twitch.tv/PokemonTCG y YouTube.com/@Pokemon

Comentaristas: Kyle Sabelhaus, Shelbie Bou​, Kyle Sucevich, ​Ethan Hegyi, ​Freya Pearce, Mike Ellis y Joe Bernard


Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 8:10 p. m.

Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo 17 de agosto, a las 11:50 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon

Campeonato Mundial Pokémon 2025

Transmisión de Pokémon GO

Twitch.tv/PokemonGO y YouTube.com/@Pokemon

Comentaristas: Martijn Versteeg​, Jim Lawson, ​Caleb Peng, ​Steven Sanders, Will Dunphey, ​Amanda Lundberg y Fareed Anees


Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.

Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo 17 de agosto, a las 10:10 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon


Transmisión de Pokémon UNITE

Twitch.tv/PokemonUNITE y YouTube.com/@PokemonUNITE

Comentaristas: Jake “spragels” Sprague, Kirk “doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “Wonderchef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson, Danelie Purdue y Sophia de Ipanem


Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.

Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Domingo 17 de agosto, a las 9:00 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon


Mantente al tanto de las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.

Anaheim (California) ya está lista para recibir a los mejores jugadores en el Campeonato Mundial Pokémon 2025
Hay una nueva aplicación para los jugadores del competitivo en el ecosistema Pokémon que extrañamente no fue anunciada
Lugia y Ho-Oh de Johto ofrecen su Saber Marino y Celeste en JCC Pokémon Pocket
JCC Pokémon: Escarlata y Púrpura – Fulgor Negro / Llama Blanca, nuestro unboxing de la caja de Reshiram
Pokémon Friends: como Build-A-Bear, pero con peluches Pokémon y ‘puzzles’ relajados
