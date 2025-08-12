Calendario y horarios de transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2025 del 15 al 17 de agosto

La Ruta de la Victoria está a la vuelta de la esquina para los miles de entrenadores Pokémon que se darán cita en Anaheim, California (Estados Unidos) del 15 al 17 de agosto de 2025 por una oportunidad de obtener un título en el Campeonato Mundial Pokémon. Tanto si asistes en persona como si lo ves desde la comodidad de tu hogar, todo el mundo puede sumergirse en la acción.
Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon UNITE, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon UNITE. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.
Toda la acción comienza a las 8:30 am PDT en Twitch y YouTube (10:30 am Colombia). Encontrarás toda la información aquí, y abajo puedes ver el calendario completo.
Calendario de transmisiones (todos los horarios se indican en PDT*)
*Dos horas después en Colombia
Transmisión de videojuegos Pokémon
Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/@Pokemon
Comentaristas: Rosemary Kelley, Scott Glaza, Aaron Zheng, Ben Kyriakou, Charlie Merriman, Lee Provost, Sierra Dawn y Gabby Snyder
Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.
Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo 17 de agosto, a las 4:20 p. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon
Transmisión de JCC Pokémon
Twitch.tv/PokemonTCG y YouTube.com/@Pokemon
Comentaristas: Kyle Sabelhaus, Shelbie Bou, Kyle Sucevich, Ethan Hegyi, Freya Pearce, Mike Ellis y Joe Bernard
Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 8:10 p. m.
Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.
Domingo 17 de agosto, a las 11:50 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon
Transmisión de Pokémon GO
Twitch.tv/PokemonGO y YouTube.com/@Pokemon
Comentaristas: Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Steven Sanders, Will Dunphey, Amanda Lundberg y Fareed Anees
Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.
Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.
Domingo 17 de agosto, a las 10:10 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon
Transmisión de Pokémon UNITE
Twitch.tv/PokemonUNITE y YouTube.com/@PokemonUNITE
Comentaristas: Jake “spragels” Sprague, Kirk “doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “Wonderchef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson, Danelie Purdue y Sophia de Ipanem
Viernes 15 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.
Sábado 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
Domingo 17 de agosto, a las 9:00 a. m. en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/@Pokemon
