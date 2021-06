E3 2021: ¿cuáles podrían ser los anuncios de Gearbox?

Aunque Konami abandonó sus intenciones de asistir a E3 2021, este evento contará con muchas conferencias. Además de las compañías previamente anunciadas, otras empresas confirmaron su participación en la feria digital. Entre estas, está incluida Gearbox Software, la empresa estadounidense responsable Borderlands. Si bien esta franquicia es la más popular de la desarrolladora, Gearbox tiene varias IP interesantes de las que seguramente tendremos noticias en su conferencia.

Una breve presentación del futuro de Gearbox

A principios de 2021, se reveló que Gearbox empezaría a hacer parte de Embracer Group. Finalmente, hace un par de meses, se terminó esta negociación. Esta alianza promete brindar un gran potencial a los proyectos y a las franquicias de la desarrolladora estadounidense. Además, se espera que Gearbox se expanda y conforme más estudios, según indican desde su página. Lars Wingefors, fundador de Embracer Group, mencionó que esperan brindar grandes recursos a esta desarrolladora para que Gearbox crezca. Entonces, no sorprendería que mencionen brevemente las franquicias que recibirán nuevos contenidos y quizá algunos juegos en los que empezarán a trabajar.

Se revelará la nueva IP de Gearbox en E3 2021

Hace un par de semanas, se empezaron a expandir rumores respecto a un nuevo título a cargo de Gearbox. Esta IP sería una colaboración con Take-Two Interactive, quienes distribuyen la franquicia Borderlands. Por ahora, no se conoce ningún detalle al respecto. Take-Two compartió simplemente que lanzaría 62 títulos durante los próximos cuatro años. Entre estos se encontraría un juego junto con Gearbox que se lanzaría en abril de 2022. Según los comentarios, el título se situaría en un mundo independiente de Borderlands, así que no se refiere al ‘spin-off’ que tanto se ha especulado. Por su parte, el presidente de Gearbox —Randy Pitchford— reveló a través de su cuenta de Twitter que llevan varios años trabajando en este proyecto.

Noticias respecto a Borderlands

Anuncio de un nuevo juego de la franquicia

Aun es muy pronto para pensar en un Borderlands 4, pero sí es probable que Gearbox anuncié un título de la franquicia en E3 2021.

La franquicia más conocida de Gearbox sin duda alguna es Borderlands. Ya casi se cumplen dos años desde el lanzamiento de su último título, Borderlands 3. Como ya mencionamos, se han escuchado varias teorías respecto a un ‘spin-off’ de esta franquicia. Por ahora, Pitchford solo aclaró que Gearbox siempre será la única desarrolladora de los videojuegos de esta IP. Además, mencionó que ya están trabajando en «algo grande» relacionado con Borderlands. El presidente de Gearbox no suele ser muy claro con sus anuncios, pero varios seguidores esperan al menos el anuncio de algún nuevo juego.

Nuevo contenido para Borderlands 3

Un posible anuncio de un nuevo juego de Borderlands no indica que se abandone la entrega actual. Gearbox ha nutrido con amplio contenido este título y el juego ha contado ya con varias expansiones. En abril, por ejemplo, llegó a la mayoría de las plataformas la versión ‘Director’s Cut’. Además, el reciente anuncio de la llegada del juego cruzado a Borderlands 3 le pronóstica varios meses de vida. Es probable que se vea un breve ‘teaser’ del contenido que podría estar llegando a esta entrega.

Un ‘gameplay’ de Homeworld 3

Homeworld 2 se lanzó hace más de 15 años y varios seguidores de la franquicia esperaban que en algún momento se lanzará la tercera entrega. En 2019, finalmente se reveló Homeworld 3. Desde este anuncio, los detalles han sido escasos. Blackbird Interactive se encarga del desarrollo del juego, mientras que Gearbox será el responsable de la distribución. No sería raro ver un tráiler que revele la jugabilidad del título. Les recordamos que el lanzamiento de Homeworld 3 se espera a finales de 2022. Además, no se puede dejar de lado que para 2022 también se espera el lanzamiento de Homeworld Mobile, así que probablemente también se muestre este juego.

Otros anuncios de Gearbox en E3 2021

Como distribuidor, Gearbox trabaja en varios títulos. Entre estos se encuentra Tribes of Midgard, un juego cooperativo de supervivencia. Se espera que este videojuego se lance para PS5 y PC en algún momento de este 2021, por lo que es probable que en este evento pueda revelarse la fecha de lanzamiento del título.

Gearbox también es distribuidor de Godfall. El título no tuvo gran impacto en PS5 y se rumoreó que podría llegar a PS4, probablemente para probar suerte. E3 2021 podría ser el lugar donde Gearbox anuncie esto.

Un anuncio menos probable podría ser Bulletstorm 2. En 2011, se lanzó Bulletstorm para PS3, Xbox 360 y PC. En 2017, Gearbox distribuyó una versión remasterizada que llegó a PS4, Xbox One, PC y Switch. En ese entonces, People Can Fly habló de la posibilidad de una segunda entrega de la franquicia, pero estaban ocupados en el desarrollo de Outriders. Ahora, Gearbox cuenta con mayor presupuesto al hacer parte de Embracer Group y Bulletstorm podría ser una buena oportunidad para el estudio.

Gearbox no solo es reconocido por Borderlands. Aunque es claro que es una de sus franquicias más populares, hace algunos años también brillaba gracias a Brothers in Arms. Hace más de un año, se anunció que se lanzaría una serie de esta franquicia. Aunque es claro que estarán centrados en el trabajo y promoción de esta serie, que Brothers in Arms vuelva a ser nombrada es la oportunidad perfecta para que se anuncie algún ‘remake’ de sus títulos más viejos y, de nuevo, el escenario en el que se encuentra Gearbox puede abrir aún más esta oportunidad.

¿Nos sorprenderá Gearbox con el anuncio de alguno de estos últimos juegos? ¿Qué estará tramando Pitchford para esta conferencia? Por ahora, solo queda esperar para ver todo lo que anda planeando esta compañía.

