E3 2021: entérate de los detalles del Nintendo Direct

Llegamos al último día del E3 2021 y el turno llegó para el Nintendo Direct, presentación de la que el público esperaba unos cuantos anuncios importantes. Si bien no todo se cumplió como se esperaba, ‘La Gran N’ se encargó de mostrar en su espacio de E3 2021 títulos como Metroid Dread, un nuevo tráiler de Shin Megami Tensei V, WarioWare: Get It Together y hasta un tráiler de lo que será la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

A continuación, haremos un resumen de los anuncios del Nintendo Direct en E3 2021:

Kazuya Mishima llega a Super Smash Bros Ultimate

Kazuya Mishima, perteneciente a la franquicia de Tekken, será incluido dentro de Super Smash Bros Ultimate. Para leer más detalles de este anuncio, puedes leer nuestra noticia específica sobre el tema.

Life is Strange llega a Nintendo Switch

Life is Strange: Remastered Collection llegará a Nintendo Switch «más adelante en este año».

Por su parte, Life is Strange: True Colors será estrenado en la consola el próximo 10 de septiembre. Si quieres saber más sobre este juego, puedes leer nuestra nota esencial.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Sumado al anuncio de la presentación de Square Enix, Marvel’s Guardians of the Galaxy también saldrá para Nintendo Switch a la par de las demás consolas el 26 de octubre.

Worms Rumble

Worms Rumble, el juego de acción tipo ‘battle royale’, fue lanzado a finales de 2020. Switch tendrá una versión próximamente, que saldrá el 23 de junio.

Astria Ascending

El título JRPG de Dear Villagers y Artisan Studios, Astria Ascending, será lanzado el próximo 30 de septiembre. Si bien no se dijo durante la presentación, además de Switch, estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Two Point Campus

Desde hace días se había anunciado que Two Point Campus, el simulador de vida universitaria, llegaría a Switch y otras consolas para el año 2022. El mismo tráiler fue mostrado durante el Nintendo Direct.

Super Monkey Ball Banana Mania

Ya se había filtrado la portada de Super Monkey Ball Banana Mania, un remaster que celebra los 20 años del primer juego de la franquicia. Hoy se confirmó la fecha de lanzamiento, la cual será el 5 de octubre de este año.

Este compendio incluirá Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, y Super Monkey Ball Deluxe. No solo saldrá para Switch, sino también para PS4, PS5, Xbox One and Xbox Series X /S y PC.

Mario Party Superstars

Un nuevo juego de Mario Party con tableros clásicos de Nintendo 64 llegará el 29 de octubre con el nombre de Mario Party Superstars. Puedes leer más en nuestra nota sobre este juego.

Metroid Dread

Los seguidores de Nintendo esperaban un juego de Metroid para Nintendo Switch y eso fue exactamente lo que se anunció. Su nombre es Metroid Dread, que saldrá el próximo 8 de octubre.

Consulta todo sobre Metroid Dread en la nota que escribimos sobre este juego.

Just Dance 2022

Just Dance 2022, anunciado en Ubisoft Forward, saldrá también para Nintendo Switch el 4 de noviembre.

Cruis’n Blast

El juego de carreras para arcade, Cruis’n Blast, tendrá una versión para Nintendo Switch. Este saldrá en algún momento de otoño de 2021 (entre septiembre y diciembre).

Dragon Ball Z Kakarot para Switch

El juego de CyberConnect2 y Bandai Namco, Dragon Ball Z Kakarot, llegará próximamente a Nintendo Switch. La fecha de lanzamiento oficial será el 24 de septiembre.

Dragon Ball Z Kakarot hará su debut en la consola de Nintendo con cuatro arcos argumentales (Saiyajin, Freezer, Cell y Majin Buu), así como los episodios de Power Awakens.

Mario Golf: Super Rush

Ya se sabía que Mario Golf: Super Rush sería estrenado el próximo 25 de junio, pero la compañía añadió que este juego estará recibiendo una serie de actualizaciones completamente gratuitas.

Monster Hunter Stories 2

Nintendo también mostró un tráiler de Monster Hunter Stories 2, pero la información es básicamente la misma que compartió Capcom en su presentación.

WarioWare: Get it Together

WarioWare por fin hará su aparición en Nintendo Switch el 10 de septiembre. Si quieres saber todos los detalles de WarioWare: Get it Together, puedes leer nuestra noticia del anuncio.

Nintendo en E3 2021: Shin Megami Tensei V

Un nuevo tráiler de jugabilidad de Shin Megami Tensei V fue mostrado durante el Nintendo Direct de E3 2021. Ya se había filtrado con anterioridad su fecha de lanzamiento para el 12 de noviembre y Nintendo confirmó este dato.

Para leer más sobre este anuncio, puedes consultar nuestra nota al respecto.

Danganronpa Decadence

Por otro lado, las tres entregas principales de la franquicia de Danganronpa llegarán a Nintendo Switch a través de una colección llamada Danganronpa Decadence.

Para leer todo lo que sabemos sobre Danganronpa Decadence, puedes consultar la nota sobre este próximo lanzamiento.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Por su parte, Fatal Frame: Maiden of Black Water tendrá una versión para Nintendo Switch este año. Para más detalles, puedes consultar nuestra nota dedicada a este anuncio.

Doom Eternal: The Ancient Gods – Parte 1

La primera parte del DLC The Ancient Gods llega a la versión de Switch de Doom Eternal.

Tony Hawk’s Por Skater 1+2

Tony Hawk’s Por Skater 1+2 será lanzado para Nintendo Switch el 25 de junio, algo que ya se había anunciado con anterioridad.

Strange Brigade

El juego de disparos cooperativo en tercera persona, Strange Brigade, está disponible a partir de hoy para Nintendo Switch.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ya se había filtrado y posteriormente confirmado en Ubisoft Forward.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Por otro lado, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp también fue anunciado en este directo. Se trata de una remasterización de los dos primeros juegos de la franquicia que llegará el 3 de diciembre de este año.

Además, si quieres leer a detalle de qué se trata este anuncio, puedes leer nuestra nota esencial sobre Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Expansión de Hyrule Warriors: Age of Calamity

El Nintendo Direct E3 2021 también dejó un espacio para anunciar el expansión de Hyrule Warriors: Age of Calamity . La primera ola de la expansión, llamada Pulse of the Ancients, está programada para el 18 de junio. Esta traerá nuevos personajes jugables, nuevas armas, más enemigos, niveles de dificultad y nuevos desafíos que estarán disponibles el 18 de junio cuando se lance en Nintendo Switch.

Una segunda ola estará disponible en noviembre. Esta se llamará Guardian of Remembrance e incluirá nuevos escenarios, más personajes y «nuevas habilidades de batalla para los personajes existentes», según el video.

Skyward Sword HD

Aprovechando su pronto lanzamiento (16 de julio), Nintendo mostró un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. En este espacio se recordó que los jugadores podrán elegir si utilizar controles de movimiento (como en el original) o si prefieren utilizar solo botones.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Un modelo del Game & Watch basado en The Legend of Zelda saldrá el próximo 12 de noviembre.

Secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Por fin hay novedades sobre lo que será la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Con un tráiler se mostraron algunos pequeños detalles de cómo se verá este juego planeado para el año 2022.

Si quieres enterarte más a detalle sobre Game & Watch: The Legend of Zelda y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, puedes entrar a este enlace.

Fuente: Nintendo Direct de E3 2021