Ya sabemos que, ahora que tanto Bethesda como Obsidian pertenecen a Xbox Game Studios, muchos sueñan con un nuevo Fallout que siga el ejemplo del excelente New Vegas. Parece que eso todavía no se hará realidad, pero sí veremos el juego The Outer Worlds 2 de Obsidian.

Esta será la secuela del juego de 2019 que muchos consideraron una respuesta directa a Fallout 4. The Outer Worlds fue un RPG de acción desarrollado en colonias espaciales que contó con mucho humor. Se desarrolla en un universo alterno en el que las megacorporaciones se adueñaron del mundo y continúan su expansión fuera de este mundo. Obviamente, es una sátira del capitalismo salvaje que trata de ser algo crítico, pero no siempre lo logra.

¿Qué nos mostró el tráiler de The Outer Worlds 2 presentado por Xbox en E3 2021?

El tráiler de The Outer Worlds 2 revelado en la presentación de Xbox en E3 2021 también es una sátira, pero esta vez de la forma en que la industria presenta tráileres de juegos que están lejos de estar listos. De hecho, insiste en que el estudio solo tiene listo el nombre y no sabe cómo va a ser el juego.

El tráiler de The Outer Worlds 2 no reveló la fecha de estreno del nuevo juego de Obsidian.

En el tráiler del E3 2021 Obsidian no reveló cuál será la fecha de lanzamiento de The Outer Worlds 2. Obsidian ni siquiera se atrevió a revelar el año en que estará listo. ¿Será que tendremos que esperar hasta 2023? Seguramente será exclusivo para plataformas Xbox y PC.

Creemos que tampoco podemos esperar un nuevo New Vegas pronto.

Fuente: presentación de Xbox y Bethesda en E3 2021