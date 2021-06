E3 2021: estos fueron todos los anuncios de Ubisoft Forward

E3 2021 ha comenzado oficialmente. La conferencia que abrió con Ubisoft Forward, el espacio dedicado a los anuncios de la compañía francesa. Unas cuantas predicciones de nuestra nota esencial se terminaron cumpliendo, como la revelación de Rainbow Six Siege Extraction, la fecha de revelación de Riders Republic, una mención de Far Cry 6 y Mario + Rabbids Sparks of Hope. Sin embargo, también hubo una sorpresa, que fue Avatar: Frontiers of Pandora.

A continuación, haremos un recuento de todo lo que se anunció en el Ubisoft Forward durante el E3 2021:

For Honor: Mirage (Año 5 Temporada 2)

Una nueva temporada de For Honor llega al juego. Esta se caracteriza por una temática de gran sequía, un evento llamado Visiones de Kyoshin, cambios en los héroes, un nuevo pase de batalla y la llegada de un nuevo héroe el 22 de julio. No obstante, todos estos cambios ya se habían revelado hace unos días.

En resumen, lo único nuevo fue el tráiler de lanzamiento que se puede ver arriba.

Las Tortugas Ninja en Brawlhalla

Ubisoft anunció que llegarían las Tortugas Ninja como una nueva apariencia en Brawlhalla. Si quieres enterarte más de esta noticia, puedes leer la nota dedicada.

Trackmania: modos royal y competitivo

Trackmania (2020) recibe una actualización gratuita que incluye los modos de juego. El primero es un modo de 60 jugadores, mientras que el segundo junta a tres personas para enfrentarse a otros competidores y subir divisiones.



The Crew 2 Year 4

Nuevo contenido va a llegar a The Crew 2. Este incluye la tercera temporada de Motorflix, que será lanzado en los próximos meses.

Rainbow Six Siege Extraction

Ubisoft Forward anunció Rainbow Six Siege Extraction, un título que trae alienígenas al juego de disparos táctico. Puedes consultar todos los detalles en la nota dedicada a este juego.

Rocksmith+

Rocksmith es una franquicia de música que Ubisoft lanzó por primera vez en 2011. Su nuevo título es Rocksmith+ y, según la compañía, «será en un servicio interactivo por suscripción de aprendizaje de musical».

Entre las características de este juego habrá una «biblioteca expansiva», lo que significará una adición constante de canciones. Además, este se centrará en ayudar a los músicos de nivel básico, pues ofrecerá herramientas para modificar la velocidad de cualquier tema musical y hasta permitirá que los jugadores creen sus propias pistas y las incluyan dentro de su propia biblioteca.

Todavía no hay fecha de lanzamiento oficial para Rocksmith+.

Riders Republic

Ubisoft mostró algunos detalles de su juego de deportes extremos, Riders Republic, anunciado en 2020. Comenzó presentando Riders Ridge, un lugar donde se reúnen los fanáticos de este tipo de actividades y donde los jugadores van a reunirse.

Se mencionó que habrá modos multijugador todos contra todos y Tricks Battle, un modo de 6 vs. 6, que implicará conquistar módulos y distritos de una zona realizando complicados trucos.

Entre los deportes vistos en el tráiler oficial, se puede afirmar que habrá snowboarding, downhill, wingsuit flying, paracaidismo, ciclismo de montaña, entre otros. Además, los jugadores podrán divertirse volando con propulsores.

Riders Republic será lanzado el 2 de septiembre de 2021 para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Just Dance 2022

Como de costumbre, la compañía habló de una nueva edición de su juego de baile, el cual se va a llamar Just Dance 2022. Para consultar más datos sobre este anuncio, puedes leer nuestra nota al respecto.

Actualización de Assassin’s Creed Valhalla

Por su parte, una actualización gratuita de Assassin’s Creed Valhalla llamada Mastery Challenge llegará al juego el 15 de junio.

En este los jugadores tendrán que visitar distintos santuarios ubicados en Inglaterra, donde recibirán todo tipo de desafíos. Completarlos les dará recompensas (aún no especificadas).

Ubisoft en E3 2021: tráiler de Far Cry 6

Sobre Far Cry 6, Ubisoft mostró en el E3 2021 un nuevo tráiler en el que se puede apreciar un poco más de la personalidad del villano del juego, Antón Castillo (Giancarlo Esposito). Adicional a este adelanto, Ubisoft reveló otro tráiler de Far Cry 6 en E3 2021. Este nuevo tráiler se centra en el contenido del primer pase de temporada de Far Cry 6.

Ubisoft en el E3 2021: Mario + Rabbids Sparks of Hope

La filtración de Mario + Rabbids Sparks of Hope fue confirmada por Ubisoft en el E3 2021. En nuestra nota al respecto puedes leer todo lo que Ubisoft reveló en su presentación de E3 2021 sobre el nuevo ‘crossover’ entre Mario y los ‘Rabbids’.

Ubisoft en E3 2021: Avatar: Frontiers of Pandora

Una de la las sorpresas de la presentación de Ubisoft en E3 2021 fue la revelación de un juego de Avatar, el cual estará basado en su universo de James Cameron. Todavía no se saben muchos detalles de él, pero el tráiler que mostró Ubisoft en E3 2021 muestra que habrá combates aéreos entre los humanos y los Na’vi y que está siendo desarrollado por Massive Entertainment.

El juego será lanzado en 2022. Este estará disponible para Stadia, PlayStation 5, PC y Xbox Series X. Para leer más detalles de la revelación de Avatar: Frontiers of Pandora en E3 2021, puedes leer nuestra nota dedicada al juego.

Fuente: Ubisoft Forward.