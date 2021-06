E3 2021: esto fue lo que se anunció en la conferencia de Xbox y Bethesda

La conferencia de Xbox y Bethesda en E3 2021 acaba de terminar con un montón de anuncios y noticias interesantes, entre los que se destacaron los anuncios de Starfield, Halo Infinite, Forza Horizon 5, The Outer Worlds 2, así como actualizaciones y fechas de lanzamiento de otros títulos.

A continuación, haremos un resumen de todo lo que anunciaron Xbox y Bethesda en E3 2021:

Bethesda en E3 2021: Starfield

Starfield es una nueva IP de Bethesda. Se trata de un juego RPG que está ubicado en el espacio y que saldrá el 11 de noviembre de 2022. Si quieres saber más de este título, puedes consultarlo en nuestra nota dedicada.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Desde hace meses conocemos la existencia de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, un juego de disparos y supervivencia ubicado en los alrededores de la zona del desastre de Chernobyl. Hoy se publicó un tráiler de cinco minutos totalmente narrado en ruso que nos muestra cómo será la jugabilidad de este título.

El juego será lanzado el 28 de abril de 2022 para Xbox Series X/S y PC.

Back 4 Blood

Back 4 Blood es un título perteneciente a los creadores de Left for Dead 2. Se trata de otro título de zombis que implementa modo cooperativo de cuatro jugadores, así como jugador contra jugador en el que un equipo asume el rol de humanos y otro el de los zombis. Será lanzado el 12 de octubre de 2021.

Contraband

Un tráiler mostró lo que parece ser una bodega llena de elementos que dan algo de información de lo que será un nuevo juego. Prestando algo de atención se puede ver se trata de una colaboración de Xbox Game Studios y Avalanche Studios (Just Cause) para un título cooperativo de mundo abierto llamado Contraband.

No se revelaron más datos sobre este juego.

Novedades de Sea of Thieves

Sea of Thieves: A Pirate’s Life será una nueva expansión que traerá a personajes de Piratas del Caribe como Jack Sparrow. Para leer más detalles de esta actualización, puedes leer nuestra nota sobre Sea of Thieves.

Yakuza: Like a Dragon llega a Game Pass

Se confirmó que Yakuza: Like a Dragon estará disponible en Xbox Game Pass a partir de hoy.

Battlefield 2042

Hoy se presentó un tráiler de tres minutos llenos de caos y acción mostrando lo que será la jugabilidad de Battlefield 2042. Si quieres enterarte de todos los detalles como su fecha de lanzamiento, las armas y su beta abierta, puedes consultar este enlace.

Twelve Minutes

Se reveló la fecha de lanzamiento de Twelve Minutes, un título desarollado por Annapurna Interactive y que se trata de un hombre atrapado en un bucle temporal, lo que se suma al hecho de que el jugador estará atrapado en un solo punto de vista de una pequeña habitación. El juego será lanzado el 19 de agosto de 2021.

Psychonauts 2

Se reveló que la fecha de lanzamiento de Psychonauts 2 será el próximo 25 de agosto. Para leer más detalles, puedes entrar a nuestra nota sobre Psychonauts 2.

Nuevos títulos de Bethesda llegan a Game Pass

10 títulos de Bethesda se suman al catálogo de Game Pass, entre los que están Doom (2016). Para leer la lista completa, puedes dar un vistazo a la noticia sobre este tema.

Novedades en Fallout 76

Un par de actualizaciones gratuitas llegan a Fallout 76. La primera será Steel Reign, que llegará el 7 de julio a ofrecer un final a la cadena de misiones de la Hermandad del Acero.

En 2022 los jugadores de Fallout 76 podrán dejar Appalachia y visitar Pittsburgh (Fallout 3). No se revelaron muchos más detalles de esta actualización.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online tendrá optimización para Xbox Series X/S, lo que mejorará la «fidelidad gráfica» del título.

Party Animals

Party Animals es un título multijugador que será lanzado para Xbox One y Xbox Series X/S en 2022 y que estará disponible desde el primer día en Game Pass. Este se basará en combates entre animales con físicas ‘ragdoll’.

Hades llega a Xbox

Se confirmó la llegada de Hades para Xbox One, Xbox Series X/S y Game Pass para el 13 de agosto de 2021.

Somerville

Somerville es un título basado en un apocalipsis alienígena que se estrenará en 2022 para PC, Xbox One y Xbox Series X/S.

E3 2021: Halo Infinite

Se revelaron nuevos detalles del gran título esperado de Xbox, Halo Infinite. Sin embargo, la compañía no pudo dar una fecha puntual para su lanzamiento, ya que sostuvo que sería en algún momento entre noviembre y diciembre de este año. Si quieres leer más información sobre este juego, puedes entrar a la nota dedicada a Halo Infinite.

Fecha de estreno de Diablo II: Resurrected

Blizzard aprovechó la conferencia de Xbox y Bethesda para anunciar la fecha de lanzamiento de Diablo II: Resurrected, la cual será el próximo 23 de septiembre. Si quieres saber más sobre este anuncio, puedes encontrar información en este enlace.

A Plague Tale: Requiem

Una secuela para a A Plague Tale: Innocence llegará en 2022 para PC, Xbox One y Xbox Series X/S. Su nombre será A Plague Tale: Requiem. Este continuará la fórmula de sigilo de su predecesor y los protagonistas, Amica y Hugo.

Far Cry 6

Se reveló un nuevo tráiler de jugabilidad sobre Far Cry 6, el cual será lanzado para el 7 de octubre. Si quieres enterarte a más profundidad sobre este próximo juego, puedes consultar nuestra nota esencial.

Slime Rancher 2

Slime Rancher 2 es una secuela del juego del estudio independiente Monomi Park que será lanzado en 2022 para Xbox Series X/S y en Game Pass.

Shredders

Shredders es un título de ‘snowboarding‘ que será lanzado en diciembre de 2021 para consolas Xbox y PC.

Atomic Heart

Un nuevo tráiler de Atomic Heart, el juego ubicado en una Unión Soviética de 1955, fue mostrado en la conferencia de Xbox. No mucha información fue revelada (ni siquiera una fecha de lanzamiento), pero se sabe que llegará a Game Pass para consolas Xbox y PC.

Replaced

Replaced es un juego de plataformas futurístico con estilo retro que será lanzado en 2022. Es desarrollado por Sad Cat Studios y Coatsink, quienes harán llegar su creación a Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Según sus creadores, su protagonista será una inteligencia artificial atrapada en el cuerpo de un ser humano.

Grounded: The Shroom & Doom Update

Grounded: The Shroom & Doom Update es una actualización del juego de supervivencia lanzado en 2020. Este tendrá muchos más enemigos, entre los que se puede ver arañas gigantes (para nosotros) y hongos letales.

Among Us en Xbox

Among Us llegará a Xbox One y Xbox Series X/S, así como Game Pass el próximo 15 de junio. A esto se le sumará la posibilidad de crear salas con hasta 15 jugadores.

Eyuden Chronicle: Hundred Heroes retrasado

Un nuevo tráiler de Eyuden Chronicle: Hundred Heroes confirmó que el desarrollo de este juego se ha retrasado y no será estrenado hasta 2023.

Por otro lado, el ‘spin-off’ Eiyuden Chronicle Rising llegará en 2022.

The Ascent

Un nuevo tráiler de The Ascent, de Curve Digital y Neon Giant, prepara al público para el lanzamiento del próximo 29 de julio. El juego llegará a Xbox One, Xbox Series X/S, PC; todos con acceso desde Game Pass.

Age of Empires IV

Se reveló que Age of Empires IV será lanzado el próximo 28 de octubre. Para leer sobre los adelantos de este juego, puedes leer la nota dedicada a él.

The Outer Worlds 2

El juego RPG de acción especial The Outer Worlds recibirá una secuela. No se reveló la fecha de lanzamiento de The Outer Worlds 2 en el tráiler oficial, pero si quieres leer otros detalles, puedes hacerlo desde la noticia sobre este juego.

Microsoft Flight Simulator llega a consolas

El juego de simulación aérea, Microsoft Flight Simulator, será estrenado en Xbox Series X/S el próximo 27 de julio y estará disponible en Game Pass desde el primer día.

E3 2021: Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 era uno de los juegos más esperados para la conferencia de Xbox. Finalmente fue revelado y se confirmó que llegará el 9 de noviembre a Xbox One, Xbox Series X/S y PC, además de que estará disponible en Game Pass desde el primer día.

Forza Horizon 5 se ubicará en México, lo que permitirá a los jugadores conducir por el Desierto de Sonora, la península de Yucatán o a través de numerosos pueblos típicos del país.

Redfall

Redfall será un juego de vampiros que será estrenado en verano de 2022 (hemisferio norte). Para leer más detalles, lee nuestra nota sobre el anuncio de Redfall

La nevera de Xbox

Xbox no se fue sin dejar en claro que también se ríe de los memes que se hacen sobre su consola. Así, hizo el anuncio oficial de Xbox Mini Fridge, un pequeño refrigerador que servirá para enfriar las bebidas de los jugadores. Esta ya era de por sí una promesa de la compañía, por lo que será lanzado a final de 2021.

Fuente: Conferencia de Xbox.