Just Dance 2022: fecha de lanzamiento y algunas canciones confirmadas

Cada año, se lanza un nuevo Just Dance con las canciones más populares del momento. Ubisoft siempre revela este juego, su fecha de lanzamiento y quizá algunas novedades durante E3. Este año no es la excepción. Durante su conferencia en E3 2021, Ubisoft dedicó un espacio al nuevo título de este franquicia de baile: Just Dance 2022. En esta ocasión, el tráiler de lanzamiento fue presentado por la celebridad que compuso la canción principal de este juego.

Este es el tráiler de presentación presentado en E3 2021.

Just Dance tendrá una colaboración con Todrick Hall

Todrick Hall fue el responsable de componer la canción insignia de Just Dance 2022. Para quienes no sepan, Hall es un cantante, coreógrafo y director bastante conocido en redes sociales luego de su participación en American Idol en 2010. En la presentación, mencionó que esta canción se lanzará el mismo día del lanzamiento del juego. Además, los usuarios podrán participar en el video oficial de este tema siguiendo los pasos que estarán en la página oficial de Just Dance.

En Just Dance 2022, además de la canción principal del juego, habrá otra canción de Todrick Hall.

¿Cuántas canciones tendrá el juego?

Como siempre, Just Dance 2022 incluirá 40 nuevos temas y coreografías. Estas pistas no solo incluirán canciones de este año, contará con temas icónicos de otras épocas que no han estado en Just Dance. Por ahora, se han revelado tres pistas:

Believer de Imagine Dragons

Level Up de Ciara

Nails, Hair, Hips, Heels de Todrick Hals

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Just Dance 2022 y a qué plataformas llegará?

Durante Ubisoft Forward, la presentación de la desarrolladora europea en E3 2021, fue revelada la fecha de lanzamiento de Just Dance 2022. Este título será lanzado el 4 de noviembre de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S|X, Nintendo Switch y Stadia.

Fuente: Ubisoft Forward