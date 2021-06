La conferencia de Square Enix en E3 2021 comenzó con un juego que muchos fanáticos de las historias de super héroes estaban esperando: Marvel’s Guardians of the Galaxy. La compañía no se limitó a solo anunciar el título, sino que también mostró su fecha de lanzamiento y varios clips de jugabilidad, protagonizados por Star-Lord.

Había rumores de este juego desde hace una semana. Finalmente, se terminó confirmando hoy por Square Enix que este título saldrá pronto y que es desarrollado por Eidos Montreal.

¿Cuál es la fecha de estreno de Marvel’s Guardians of the Galaxy?

En Marvel’s Guardians of the Galaxy, Star-Lord se reúne con los demás miembros del equipo para discutir decisiones.

Square Enix anunció en su presentación en E3 2021 que la fecha de estreno de Marvel’s Guardians of the Galaxy será será el martes 26 de octubre del 2021 para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

E3 2021: ¿Cómo será la jugabilidad de Marvel’s Guardians of the Galaxy?

El jugador asumirá únicamente el punto de vista de Peter Quill (Star-Lord), quien como líder de los Guardianes de la Galaxia, deberá tomar decisiones para visitar mundos en distintas misiones y cómo estas se llevarán a cabo. Por ejemplo, en los tráilers se le pide decidir entre «vender» a Groot o a Rocket en un plan por conseguir dinero. También se puede intervenir en conversaciones para apoyar ciertas ideas o acciones.

En las misiones del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy, que llegará en octubre del 2021, todos los miembros entran en combate, aunque el jugador solo tendrá control directo de Star-Lord en un sistema similar al de Final Fantasy XV. Es decir, mientras Star-Lord dispara sus pistolas de plasma, puede dar órdenes al resto del equipo para realizar movimientos o hacer un ataque en conjunto. Al ganar un combate, se gana experiencia y se sube de nivel.

Durante las peleas se reproducen éxitos musicales de la década de los 80 de forma jocosa, algo similar a como ocurre en las películas del universo cinematográfico de Marvel.

Fuente: Conferencia de Square Enix