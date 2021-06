River City Girls 2 y River City Girls Zero anunciados por WayForward

Después de la buena recepción que tuvo el moderno beat ‘em up de River City Girls desarrollado por WayForward, las peleas callejeras continúan. Celebrando los 35 años de la franquicia Kunio-kun, WayForward reveló River City Girls 2 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC (Steam).

Limited Run Games producirá una edición física y el juego estará disponible en 2022.

Ubicado poco después del juego de 2019, River City Girls 2 pone nuevamente a los jugadores en control de Kyoko y Misako, además de Kunio, Riki y otros personajes, liberados en otra cruzada beat ‘em up a través de las calles de la ciudad.

Nuevos movimientos, enemigos, reclutas, escenarios y el regreso de un viejo enemigo, junto con el alocado sentido del humor y combate sobrecargado de su predecesor. El juego ofrecerá modo cooperativo para dos jugadores locales y en línea.

Pero esa no es la única noticia, ya que distribuido por Arc System Works y desarrollado por WayForward también se reveló River City Girls Zero. Esta es una versión localizada de Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka (1994), ahora para Switch y otras plataformas no especificadas. El juego se relanzará a finales del 2021 y Limited Run Games también ofrecerá una edición física.

En este título podemos experimentar la primera vez que Misako y Kyoko unieron fuerzas con Kunio y Riki para limpiar las calles con puños y patadas. Las gráficas, música y jugabilidad se mantienen intactas al juego de Super Famicom en 16-bit.

Una secuencia cinematográfica introductoria, escenas con estilo manga y una canción de la compositora del anterior juego, Megan McDuffee, han sido añadidas. Incluye modos para un jugador y cooperativo local.

