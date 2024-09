Todos los anuncios de Xbox en el TGS 2024

Como ya se está volviendo costumbre, Xbox no deja pasar ningún gran evento de videojuegos sin tener su propio espacio. TGS 2024 no es la excepción y en la presentación de este 2024 se presentaron novedades sobre proyectos de Xbox Game Studios, Activision, Blizzard y Bethesda, además de esperados anuncios de estudios japoneses y asiáticos.

A continuación, te presentamos todos los anuncios realizados (algunos están en idioma japonés con subtítulos en inglés, actualizaremos si aparecen en español).

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater se deja ver desde Xbox (tráiler con spoilers)

Que mejor que el remake de uno de los grandes juegos para abrir la noche. El tráiler de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater se enfocó en los villanos del juego, dándonos un buen vistazo a personajes como Revolver Ocelot, el Coronel Volgin y The Boss. Aunque se esperaba que se revelara la fecha de lanzamiento, esta sigue en el aire solo con la promesa de que si llega este año.

My Hero Academia llega a Overwatch 2 en una nueva colaboración

El popular anime My Hero Academia colabora con Overwatch 2, trayendo aspectos inspirados en personajes como All Might y Deku. La colaboración se lanzará el 17 de octubre. Más información en este artículo.

Age of Mythology Retold recibirá una expansión llamada Immortal Pillars

El remake/remaster del clásico juego de estrategia en tiempo real no terminó en su lanzamiento y conocemos ya su primera expansión. Inmortal Pillars traerá la mitología china al juego con un nuevo panteón de dioses, poderes y más. Aunque no se anunció una fecha de lanzamiento ni precio, se confirmó que estará disponible en Game Pass desde el primer día. Incluirá doce nuevos dioses, como Nüwa, diosa de la creación, y Chiyou, dios de la guerra.

StarCraft Remastered y StarCraft 2 llegarán a PC Game Pass el 5 de noviembre

Ambos juegos llegarán a Game Pass para PC, tanto en su versión remasterizada como en la colección de campañas. Mientras que los componentes multijugador de StarCraft y StarCraft 2 son gratuitos, las campañas estarán disponibles a través de Game Pass.

Nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle

Uno de los títulos más esperados de Microsoft, Indiana Jones and the Great Circle, se dejó ver en un nuevo tráiler mostrando escenas cinematográficas y jugabilidad. El juego llegará el 9 de diciembre como exclusivo de Xbox, aunque también estará disponible en PlayStation en 2025. Recordemos que también llega a GamePass. Este tráiler es curioso pues vemos como la voz de «Indy» en japonés suena muy bien.

Tanuki: Pon’s Summer, un juego adorable de un mapache

Este juego encantador te pone a recorrer cuatro ciudades japonesas mientras realizas entregas en bicicleta, completas misiones y ahorras dinero para reparar un santuario antes del festival de Tanuki. Otro juego de la onda «cozy» games.

Threads of Time es un nuevo RPG en 2D-HD

Siguiendo la fórmula de HD-2D popularizada por Square Enix, Threads of Time combina pixel art con visuales modernos y escenas animadas estilo anime. El tráiler mostró como son los combates contra algunas bestias mitológicas y la historia de los Time Knights que deben luchar por salvar el tiempo (no, no es un chrono trigger…)

La serie Katamari Damacy regresa a Xbox hoy mismo

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie ya está disponible en Xbox. Esta versión remasterizada trae mejoras en la jugabilidad y modos nuevos, como el modo Selfie y Eternal, además de nuevos desafíos.

Fragpunk abre su beta cerrada en octubre

El hero shooter Fragpunk recibirá una beta cerrada el 10 de octubre. El tráiler mostró nuevos héroes y un vistazo al proceso de desarrollo. Este juego será un frenético combate 5v5 con cartas de poder para cambiar las reglas del combate.

Nuevo tráiler de Metaphor ReFantazio y demo disponible

Metaphor ReFantazio cada día tiene más cerca su lanzamiento, y el nuevo tráiler se enfoca en mostrarnos combates y habilidades. El juego será lanzado el 11 de octubre, y la demo ya está disponible. Recordemos que este título es de los creadores de Persona 3, Persona 4 y Persona 5.

Detalles sobre Atelier Yumia: The Alchemist of Memories

Durante el evento, se mostró un avance a fondo de este JRPG de alquimia, que explora los recuerdos del personaje principal, Yumia, en un vasto mundo abierto. Su lanzamiento está previsto para marzo de 2025.

Tráiler de Asurajang Rumble, un battle royale de estilo anime

Este juego combina combate cuerpo a cuerpo con gráficos inspirados en el anime, en un formato de battle royale. El tráiler mostró personajes excéntricos y mecánicas de combate estratégicas.

Nuevo tráiler de BLEACH: Rebirth of Souls

El tráiler mostró la icónica batalla entre Ichigo Kurosaki y Ulquiorra Shifar, incluyendo sus transformaciones y movimientos especiales. El juego llegará a inicios de 2025.

Synduality: Echo of Ada llegará en enero de 2025

Este título combina PVE y PVP en un shooter de extracción, donde los jugadores deben sobrevivir en un mundo lleno de criaturas y otros jugadores en la búsqueda de recursos. El tráiler mostró al compañero robótico Magus y más detalles del juego, que saldrá el 24 de enero de 2025.

Fallout 76 recibirá mascotas como gatos y perros

A partir de diciembre, los jugadores podrán tener mascotas en sus campamentos. Aunque solo se confirmaron los gatos, es posible que los perros lleguen más adelante.

Nuevos avances de los remasters de Suikoden I y II

Se mostró un avance comparativo entre las versiones antiguas y las remasterizadas de Suikoden, destacando mejoras en gráficos y en la interfaz de usuario. Ambos juegos estarán disponibles el 6 de marzo de 2025.

All You Need is Help ya disponible hoy

Este peculiar juego cooperativo de cuatro jugadores, donde controlas bloques que deben atravesar diversos entornos, ya está disponible en Xbox. Además, soporta juego cruzado entre plataformas.

Nuevo vistazo a Slitterhead de Keiichiro Toyama

El creador de Silent Hill ofreció un adelanto más profundo de este juego de horror, centrado en un sistema de posesión que permite a los jugadores controlar humanos para enfrentarse a monstruos grotescos. El juego está disponible para reservar ahora mismo.

The Starbites: Taste of Desert mostró su jugabilidad

Este colorido juego de estrategia por turnos, ambientado en el planeta Bitter, permite a los jugadores controlar pilotos de mechas mientras exploran un vasto mundo y luchan en batallas estratégicas. El protagonista, Lukida, busca pagar sus deudas y encontrar su destino.

Dragon Quest III HD-2D se deja ver en un nuevo tráiler

El remake del clásico JRPG de Dragon Quest se lanzará el 14 de noviembre. El tráiler mostró una significativa mejora gráfica y un sistema de combate renovado.

Juegos de la serie Mana llegan a Xbox hoy

Trials of Mana y Legend of Mana ya están disponibles en Xbox y Game Pass. Además, la colección Final Fantasy Pixel Remaster se lanzó hoy, aunque no estará en Game Pass.