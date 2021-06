Durante la presentación especial de Xbox y Bethesda en E3 2021, Pete Hines reveló que 10 más juegos de Bethesda llegarán el 13 de junio de 2021 a Xbox Game Pass. Con esto, ya suman 30 juegos de la compañía en este genial servicio por suscripción.

El recordado clásico de Raphael Coelantonio, Arx Fatalis, estará disponible para PC. Salió originalmente a la venta en 2002.

Dishonored: Death of the Outsider nos permite completar la colección de la saga en este servicio con una aventura más corta que las demás, pero no menos intensa. Disponible para consolas, PC y el servicio xCloud.

El excelente Doom (2016) también se suma a Xbox Game Pass en junio de 2020 con sus versiones para consolas y xCloud.

The Evil Within 2 es un excelente juego de terror de Tango Gameworks al que no muchos le dieron la oportunidad. Ahora podrán sentir miedo en PC, consolas y xCloud.

Rage, el juego posapocalíptico de id Software también llega al servicio. Podremos jugarlo en consolas y mediante xCloud.

También podemos agregar a la colección el genial Wolfenstein II: The New Colossus. Lo tendremos cisponible para PC, consolas y xCloud.

También tendremos los tres juegos clásicos de Fallout desarrollados por Black Isle Studios: Fallout, Fallout 2 y Fallout Tactics. Tristemente, solo estarán disponibles en Game Pass para PC.

Pero los fanáticos de Fallout en consolas no se quedarán con las manos vaciás, pues Fallout 3 llega a las plataformas Xbox y xCloud, además de PC.

Recuerden que, además de estos títulos de Bethesda, Xbox Game Pass ya nos había ofrecido una primera y genial tanda de juegos para junio de 2021.

Fuente: presentación de Xbox y Bethesda en E3 2021