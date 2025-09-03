007 First Light: 30 minutos del nuevo juego de James Bond y ediciones de colección

IO Interactive presentó una primera muestra de jugabilidad de 007 First Light, el nuevo juego de James Bond, confirmando a su vez los actores de voz y la fecha de lanzamiento. Se mostró media hora de video como parte de una transmisión del State of Play de PlayStation.

007 First Light presenta sigilo, segmentos de conducción, tiroteos y mucho más. En cuanto al reparto de voces, ya sabíamos que Patrick Gibson interpretará a James Bond en esta nueva entrega. Otros actores confirmados incluyen a Lennie James como Greenway y Priyanga Burford como M, Alastair Mackenzie como Q, Kiera Lester como Moneypenny y Noemie Nakai como la Sra. Roth.

Jugabilidad de 007 First Light

El juego sigue a James Bond como un joven, ingenioso y a veces imprudente recluta en el programa de entrenamiento del MI6, revelando la historia del origen del espía más famoso del mundo. Tras un acto heroico, al joven tripulante de la Armada se le ofrece unirse al recién renovado programa Doble 0. Pero cuando una misión para detener a un agente corrupto termina en tragedia, deberá unir fuerzas con su reticente mentor, Greenway, para desenmascarar una profunda conspiración y detener un inminente golpe de Estado en el corazón del mismo.

Descubre una nueva historia de origen de James Bond, independiente y reinventada, y los eventos que llevan a un joven y audaz héroe a convertirse en el mejor agente del MI6. Embárcate en misiones en lugares impresionantes, conduce vehículos icónicos y sumérgete en una aventura cinematográfica en busca de un agente corrupto que siempre va un paso por delante. Ya sea luchando con los puños o con potencia de fuego, usando dispositivos para infiltrarte o engañando a los guardias, la estrategia depende completamente de ti. Pon a prueba tus habilidades y vuelve a jugar tus misiones favoritas con modificadores adicionales para disfrutar de una diversión de espionaje sin límites.

Ediciones de colección de 007 First Light

El juego de IO Interactive y Amazon MGM Studios estará disponible en las siguientes ediciones:

Estándar (física o digital) – $69.99 USD

Juego base

24 horas de acceso anticipado (solo reserva digital)

Mejora Deluxe gratuita (oferta de reserva)

Cuatro atuendos exclusivos

Una nueva apariencia de arma

Paquete Reluciente

En Switch 2, 007 First Light viene en una Tarjeta llave de juego, es decir que requiere descarga completa.

Especialista (solo física en PS5, Xbox Series X/S y Switch 2, no PC) – $69.99 USD

Juego base

Mejora Deluxe gratuita (oferta de reserva)

Cuatro atuendos exclusivos

Una nueva apariencia de arma

Paquete Reluciente

Apariencia de esmoquin clásico

Legado (solo física en PS5, Xbox Series X/S) – $299.99 USD (no disponible para Switch 2 ni Epic Games Store)

Juego base

Mejora Deluxe gratuita (oferta de reserva)

Cuatro atuendos exclusivos

Una nueva apariencia de arma

Paquete Reluciente

Figura de Pistola Dorada

Traje de Oro Obsidiana y apariencia de arma de Pistola Dorada

Caja de acero

¿Cuándo sale el juego de James Bond 007 First Light?

007 First Light sale al mercado el 27 de marzo del 2026 en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.