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«007 First Light actualmente funciona en Nintendo Switch 2», su aplazamiento no es cancelación, asegura desarrollador

Espero que juegue, señor Bond.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Hakan Abrak, director ejecutivo del estudio desarrollador danés IO Interactive, habló sobre la decisión de aplazar la versión de 007 First Light para Nintendo Switch 2. El juego ya se había pospuesto para todas las plataformas de marzo a mayo. Sin embargo, la versión para Nintendo Switch 2 no se dejará ver el 27 de mayo junto con PS5, Xbox Series X/S, PC y ahora se espera para mediados del año. The Game Business le preguntó a Abrak si 007 First Light sufriría un retraso similar al de Borderlands 4 en Nintendo Switch 2. Este juego se aplazó en la consola y ahora prácticamente ha desaparecido de las listas.

Abrak comentó lo siguiente sobre el retras de 007 First Light en Nintendo Switch 2:

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Ya funciona en Switch 2. Solo queremos asegurarnos de que sea lo mejor posible. No quiero oír que no era una buena versión. Siendo completamente honesto, necesitamos un poco más de tiempo para que esté como queremos. Dijimos que saldría en verano. Probablemente será a finales de verano. Pero lo lanzaremos. Bond ocupa un lugar especial en Nintendo. Y prometo que haré todo lo que esté en mi mano, y como director puedo hacer mucho, para que esté en óptimas condiciones».

007 First Light Switch 2

Hitman: World of Assassination continúa recibiendo actualizaciones y está disponible en Switch 2, incluyendo misiones por tiempo limitado con celebridades como Eminem. Pero han pasado cinco años desde Hitman 3, IO Interactive ha dedicado la mayor parte de ese tiempo a Bond y Project Fantasy.

“A veces, la ambición tiene sus consecuencias. Bond es un juego muy diferente a Hitman, y construir ese ciclo de juego principal, esa plataforma base, con sistemas completamente nuevos… es muy, muy difícil. Y decidimos trabajar en dos a la vez», dice Abrak.

«Ahora que estamos cerca del final, Bond se lanzará en pocas semanas, y el proyecto Fantasy está muy avanzado. Desde este punto, estamos deseando volver a trabajar en los detalles de Hitman. Tengan la seguridad de que estamos ansiosos por ponernos manos a la obra y mejorar, inventar e innovar con Hitman”.

Mientras llega 007 First Light, mira 30 minutos de juego y conoce las ediciones de colección.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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