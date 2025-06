007: First Light no es un juego solo para disparar, a diferencia de otras entregas de James Bond

El juego más famoso de 007 es GoldenEye para Nintendo 64. EA continuó la línea creada por Rare con otros ‘first person shooters’, pero a su vez hubo otros juegos en tercera persona como James Bond 007: Everything or Nothing, From Russia with Love y James Bond 007: Blood Stone. Estos con la imagen de Pierce Brosnan, Sean Connery y Daniel Craig, respectivamente. Con 007: First Light, IO Interactive ofrece una nueva era tanto de Bond como de estilo de juego, inspirado en Hitman pero enfocado en la acción y no tanto en los disparos como sus predecesores.

007: First Light es el primer juego de James Bond para consolas desde 007 Legends en 2012. El primer tráiler del juego reveló una nueva historia de origen de un joven Bond y la acción que conlleva. Sin embargo, el director ejecutivo de IO Interactive, Hakan Abrak, destacó recientemente que 007: First Light será mucho más que simplemente James Bond disparando para escapar de los problemas.

«No queremos hacer un juego que se limite a disparar y correr», declaró Abrak a IGN. «También se trata de ofrecer esa fantasía de un Bond que pueda transitar espacios sociales, hablar con la gente y descubrir de forma creativa cómo superar los obstáculos que se le presenten. Así que incorporamos mucho de lo que sabemos de Hitman: World of Assassination, pero James Bond es una experiencia muy diferente a la de Hitman«.

Abrak continuó explicando que el motor de juego de IOI se modificó para permitir al equipo crear las espectaculares escenas de acción por las que James Bond es conocido. Esto incluye combates cuerpo a cuerpo y secuencias de conducción, elementos esenciales en casi todas las películas y videojuegos de Bond.

Si bien esta versión de Bond no se basa en ninguno de los actores de las películas, Abrak sugirió que el personaje aún tiene sus raíces en el personaje original de Ian Fleming, incluyendo la cicatriz en su rostro. El juego narrará el camino de Bond hasta convertirse en un agente doble 0, algo que solo se mencionó brevemente en la adaptación de 2006 de Casino Royale.

Patrick Gibson, protagonista de Dexter: Original Sin, es el actor elegido como James Bond para el juego de IOI. 007: First Light llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC hasta el 2026. Mientras tanto, IOI reclutó a Mads Mikkelsen de Casino Royale para que repita su papel de LeChiffre en una misión de Hitman: World of Assassination.