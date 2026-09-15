007 First Light para Nintendo Switch 2 es también aplazado hasta marzo del 2027

Así como Rayman Legends Retold por parte de Ubisoft, IO Interactive aplazó el lanzamiento de la versión para Nintendo Switch 2 de 007 First Light, pasando del plan inicial a finales del tercer trimestre del 2026 hasta marzo del 2027. «Ya funciona en Switch 2. Solo queremos asegurarnos de que sea lo mejor posible. No quiero oír que no era una buena versión. Pero lo lanzaremos. Bond ocupa un lugar especial en Nintendo», señaló anteriormente Hakan Abrak, director ejecutivo del estudio desarrollador danés.

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Today we would like to provide an update on the Nintendo Switch 2 release of 007 First Light.



We know many of you have been looking forward to experiencing Bond's reimagined origin story on Nintendo Switch 2, and we greatly appreciate your enthusiasm. To ensure we deliver the… — 007 First Light (@007GameIOI) September 15, 2026

«Sabemos que muchos de ustedes esperaban con ilusión experimentar la historia de origen reimaginada de Bond en Nintendo Switch 2, y agradecemos enormemente su entusiasmo. Para garantizar que ofrecemos la calidad de experiencia que los jugadores esperan, hemos decidido aplazar el lanzamiento a marzo del 2027; la fecha exacta se comunicará más adelante. Este tiempo adicional se dedicará a pulir el rendimiento del juego en Nintendo Switch 2».

«Nos entusiasmaron las reacciones positivas que recibió 007 First Light en Gamescom; es una gran señal del progreso que estamos logrando en todo el juego de cara a su lanzamiento. La misma demo estará disponible para jugar esta semana en el Tokyo Game Show, así que les invitamos a acompañarnos allí si desean probarlo de primera mano».

007 First Light se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam y Epic Games Store) el 27 de mayo. Puedes leer nuestra reseña justo acá, agitada, no revuelta.