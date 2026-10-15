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007 First Light para Nintendo Switch 2 viene con el traje GoldenEye, esto incluye la edición Deluxe y fecha de lanzamiento

Con licencia para vestir bien.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Después de meses de aplazamientos de 007 First Light para Nintendo Switch 2, IO Interactive finalmente confirmó su fecha de lanzamiento para el 18 de marzo del 2027. El juego llegará a la consola híbrida como una edición Deluxe en formato de Tarjeta llave de juego o Game-Key Card, con cuatro trajes exclusivos, una apariencia de arma, el Gleaming Pack con accesorios dorados y un traje de nombre GoldenEye, en clara referencia a la película de Pierce Brosnan como el señor Bond y al clásico de Nintendo 64 creado por Rare.

Este traje elegante de tono azulado estará disponible como bonificación por reserva.

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En 007 First Light, acompaña a James Bond en sus inicios como un recluta joven, ingenioso y temerario dentro del programa de entrenamiento del MI6, descubriendo la historia de origen del espía más famoso del mundo. Tras un acto heroico, al joven miembro de la tripulación aérea de la Marina se le ofrece un puesto en el recién reactivado programa «Doble Cero». Sin embargo, cuando una misión para detener a un agente renegado termina en tragedia, Bond deberá unir fuerzas con Greenway, su reticente mentor, para destapar una compleja conspiración y frenar un golpe de Estado que amenaza los cimientos del gobierno.

Participa en misiones en escenarios espectaculares, ponte al volante de vehículos icónicos y sumérgete en una aventura cinematográfica mientras persigues a un agente renegado que siempre va un paso por delante.
¿Prefieres el sigilo o la acción directa? Ya sea luchando cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, utilizando dispositivos tecnológicos para infiltrarte o engañando a los guardias, la elección de cómo abordar cada situación depende totalmente de ti.

Las versiones para PC, PS5 y Xbox Series X/S, recientemente añadieron varias mejoras y a Jack el perro para acariciar.

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Double O Seven

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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