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007 First Light ahora tiene un ‘starter pack’ gratis que nos deja jugar completa la primera misión del juego

La vida antes de MI6.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Sin duda uno de los mejores juegos del año y firme contendiente a GOTY en todas las entregas de premios. Hablamos por supuesto de 007 First Light y si aún no han comprado este juego, ya pueden jugar completa la primera misión de forma completamente gratis gracias a un ‘starter pack’.

Esta es basicamente una ‘demo’ del juego que nos permite controlar a James Bond en una misión de infiltración en Islandia antes de convertirse en un agente secreto de MI6. Pueden ver lo que les espera en el siguiente tráiler.

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El ‘starter pack’ con la primera misión de 007 First Light gratis ya se encuentra lista para descarga en consolas Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. También estará disponible para PlayStation 5 a partir del martes 10 de noviembre de 2026. La espera para esta consola se debe a que actualmente hay una demo de una hora del juego disponible para usuarios del servicio por suscripción PS Plus en el nivel Premium/Deluxe.

El progreso que consigamos en la misión se puede transferir al juego completo si deciden comprarlo. Éste se ha puesto en descuento en todas las plataformas para animar a quienes disfruten la demo a adquirirlo. Además, recientemente recibió un DLC gratis con nuevas misiones, trajes, modo foto y el modo nuevo juego+.

Su nombre es Bond, James Bond

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007 First Light está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. También saldrá una versión para Nintendo Switch 2 en marzo de 2027.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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