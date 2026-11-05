007 First Light ahora tiene un ‘starter pack’ gratis que nos deja jugar completa la primera misión del juego

Sin duda uno de los mejores juegos del año y firme contendiente a GOTY en todas las entregas de premios. Hablamos por supuesto de 007 First Light y si aún no han comprado este juego, ya pueden jugar completa la primera misión de forma completamente gratis gracias a un ‘starter pack’.

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Esta es basicamente una ‘demo’ del juego que nos permite controlar a James Bond en una misión de infiltración en Islandia antes de convertirse en un agente secreto de MI6. Pueden ver lo que les espera en el siguiente tráiler.

El ‘starter pack’ con la primera misión de 007 First Light gratis ya se encuentra lista para descarga en consolas Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. También estará disponible para PlayStation 5 a partir del martes 10 de noviembre de 2026. La espera para esta consola se debe a que actualmente hay una demo de una hora del juego disponible para usuarios del servicio por suscripción PS Plus en el nivel Premium/Deluxe.

El progreso que consigamos en la misión se puede transferir al juego completo si deciden comprarlo. Éste se ha puesto en descuento en todas las plataformas para animar a quienes disfruten la demo a adquirirlo. Además, recientemente recibió un DLC gratis con nuevas misiones, trajes, modo foto y el modo nuevo juego+.

007 First Light está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. También saldrá una versión para Nintendo Switch 2 en marzo de 2027.