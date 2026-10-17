10 curiosidades que no sabías sobre la creación de Grand Theft Auto o GTA

Varios desarrolladores de DMA Design –actual Rockstar North– participaron recientemente en un panel sobre los orígenes de Grand Theft Auto durante el Games Day 2026 de la Scottish Game Developers Association, celebrado en Dundee (Escocia), para hablar sobre la creación del primer y más modesto título de la millonaria saga. Gary Penn, director creativo de DMA, recordó que GTA iba a ser mucho más lineal y ofrecería al jugador una lista de misiones para elegir.

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«El concepto de mundo abierto no formaba parte del juego; era una experiencia muy lineal en la que seleccionabas las misiones desde un menú».

«Sinceramente, la idea del mundo abierto surgió porque no queríamos tener que crear una interfaz de menú. Simplemente empezabas un nivel y ya está: la partida continuaba a partir de ahí», respondió el programador jefe Keith Hamilton.

Game Boy tuvo mundos abiertos y como no podía ser de otra manera, fue gracias a GTA (Tarantula Studios). El primero era compatible con GB/GBC y usaba batería.



Pesaba más que el segundo (solo de GBC), que en su lugar usaba passwords y no batería para guardar la partida. pic.twitter.com/cUbIirTZM0 — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 Lizard Δ (@maskedlizard) April 6, 2023

Más detalles revelados sobre el desarrollo de Grand Theft Auto o GTA

La idea de las emisoras de radio surgió cuando se crearon una serie de fragmentos musicales de 30 segundos, abarcando una gran variedad de géneros, para determinar qué estilo musical tendría el juego. Al final, se decidió que si se clasificaban en distintas categorías, se podrían conservar todos. El equipo pensó que, dado que la compañía discográfica BMG publicaba el juego, podrían utilizar su catálogo musical de forma gratuita. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que eso costaría una fortuna, por lo que optaron por pagar un estudio de grabación para crear su propia música. Los jugadores no se percatan que los códigos que se escuchan por la radio de la policía, como por ejemplo «Hay un 1014 en el noroeste de Hackenslash», provienen de una lista interna real de delitos del juego, que se transmiten en tiempo real a medida que el jugador los comete. Detrás de escena, existe una gran cantidad de ‘simulación innecesaria’. Cuando se avisa a la policía, los agentes salen realmente de la comisaría y se desplazan hasta la ubicación del jugador, a pesar de que este no tiene forma de saber que eso está ocurriendo. Los semáforos del juego cuentan con una secuencia de funcionamiento completa. El programador jefe, Keith Hamilton, bromea diciendo que él era la única persona que se detenía ante los semáforos, precisamente por todo el esfuerzo que supuso hacer que funcionaran. Muchas de las ideas surgieron mediante lo que se conoce como «crecimiento descontrolado de funcionalidades». Al probar algo, surgían nuevas ideas. Un ejemplo es la llegada de una ambulancia cuando alguien es atropellado: el equipo decidió que el jugador pudiera robar el vehículo, luego añadió la posibilidad de encender las luces y determinó que, al hacerlo, el resto del tráfico se apartaría para darle paso. Al equipo le preocupaba que el juego Driver para PS1, luciera mucho mejor gracias a su entorno 3D. Por ello, recurrieron a una estrategia que ya habían empleado con Lemmings, preparar un demo jugable. Este se incluyó en la Official PlayStation Magazine y al permitir que los jugadores probaran el título, lograron convencerlos. El equipo experimentó haciendo que las luces intermitentes del auto indicaran al jugador la dirección a seguir, tal como haría más tarde The Getaway. Pero se dieron cuenta que cuando el vehículo sufría daños, esto dejaba de funcionar, así que decidieron simplemente poner una flecha amarilla grande.

Grand Theft Auto 64 alcanzó a aparecer en las revistas de la época, pero solo llegó a Game Boy Color en consolas Nintendo.

9. En el fondo, en DMA se alegraron que Nintendo decidiera no quedarse con el juego, ya que no querían tener que buscar la forma de incluir emisoras de radio en un cartucho, sin contar con música en formato CD.

10. Dave Jones, cofundador de DMA, comentó que años después habló con Shigeru Miyamoto, quien al parecer, bromeó diciendo: «Quizás deberíamos haber seguido adelante con ello», en referencia a la posibilidad de haber aprobado el lanzamiento de GTA para Nintendo 64.

GTA 6 sale para PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre del 2026.