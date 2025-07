Los 10 mejores metroidvanias indies que aún no has jugado

Uno de los géneros más populares en el mundo de los juegos indies es el de los ‘metroidvanias’, es decir, juegos de acción, plataformas y exploración en 2D con un mapa interconectado. Hay montones de estos títulos, pero estamos acostumbrados a ver los mismos de siempre en las listas. Todos conocemos ya a Hollow Knight, Cave Story, Animal Well, Nine Sols, Blasphemous y Axiom Verge, así que vamos a alejarnos un poco de ellos. En esta lista encontraran los 10 mejores metroidvanias indies que tristemente no son tan conocidos y probablemente no han jugado aún.

Antes de continuar, queremos hacer una mención especial a otros excelente metroidvanias que no clasificaron porque son un poco más conocidos que los que listamos aquí o no alcanzaron a clasificar en el top 10: Ultros, Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune, Islets, , Iconoclasts y Dust: An Elysian Tale.

10. Haiku The Robot

En esta aventura controlamos a un adorable robot recorriendo escenarios con estética inspirada en la vieja consola portátil Game Boy. Aunque descubrir los secretos de su mundo mecánico es llamativo, es esa estética de colores limitados lo que hace que este título sea realmente especial.

Está disponible para PC, Mac y Nintendo Switch.

9. Afterimage

Otro juego que se destaca por su bella estética, en este caso un arte dibujado a mano que nos deja asombrados cada vez que llegamos a una nueva área. Afterimage también cuenta con un ‘lore’ de fantasía muy intrincado y múltiples finales.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 y PC.

8. Astalon: Tears of the Earth

Este es el juego con más estilo retro de esta lista de mejores metroidvanias que tal vez no conocen. En este título podemos alternar entre el guerrero Arias, la ladrona Kyuli y el mago Algus para aprovechar sus diferentes habilidades al explorar una misteriosa torre que surgió del desierto.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 y PC.

7. Infernax

Este genial juego que tanto nos recuerda a Simon’s Quest tiene una mecánica muy especial que lo diferencia de otros metroidvanias de esta lista. Vamos a encontrar muchas situaciones que nos van a pedir tomar una decisión y lo que elijamos puede tener grandes consecuencias que alterarán el desarrollo del juego. Además, se puede jugar de forma cooperativa con otro jugador.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 y PC.

6. Rabi-Ribi

Que la apariencia adorable y la presencia de chicas anime no los engañe. Rabi-Ribi es un metroidvania brutal que combina la acción y plataformas en 2D con jefes que parecen sacados de los más crueles ‘bullet-hell’. Si eso los asusta, no se preocupen. Siempre le pueden bajar la dificultad.

Está disponible para Nintendo Switch, PS4/PS5, PS Vita y para PC.

5. Monster Sanctuary

Básicamente la combinación de Castlevania con Pokémon. Este es un juego de captura y entrenamiento de monstruos en el que las criaturas que capturamos reemplazan las habilidades de movilidad a la hora de abrir nuevas secciones en el mapa.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 y PC.

4. Tevi

La secuela espiritual de Rabi-Ribi y creada por el mismo equipo de desarrolladores. Tiene muchas más balas en pantalla, un sistema de combate más elaborado y un elenco de personajes mucho más diverso. Este título y su predecesor parecen estar limitados a un público muy de nicho debido a su estética, pero merecen ser más conocidos — especialmente Tevi, que es uno de los mejores metroidvanias que hay.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS5 y PC.

3. 9 Years of Shadows

Este es un metroidvania al estilo clásico de Symphony of the Night con sus excelentes combates contra jefes, bello estilo visual y claras influencias ‘anime’. Además, es creado por el estudio mexicano Halberd Games y siempre decimos que hay que apoyar el talento latinoamericano. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Está disponible para Nintendo Switch y para PC. Llegará a las consolas PS4, PS5, Xbox One y Series X|S más adelante en 2025.

2. Convergence: A League of Legends Story

Aquí estamos haciendo un poco de trampa porque Convergence: A League of Legends Story no es exactamente un juego indie. Este genial metroidvania desarrollado en el mundo de LoL y que además comparte personajes y escenarios con la genial serie Arcane fue distribuido por Riot Games como parte de la genial (e injustamente cancelada) iniciativa Riot Forge, pero fue desarrollado por el estudio independiente Double Stallion Games y creemos que por eso cuenta. Aquí tienen nuestra reseña.

Está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 y PC.

1. Gestalt: Steam & Cinder

Este es uno de nuestros metroidvanias favoritos de todos los tiempos. Se desarrolla en un elaborado mundo Steampunk con una mitología que muchos AAA envidiarían. Tiene un arte en pixeles bellísimo y su único defecto es que nos dejó con ganas de más. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Solo está disponible para PC.

Esperamos que esta lista con nuestro top 10 de los mejores juegos indies del género metroidvania que no son tan conocidos les haya ayudado a encontrar un nuevo juego del cual enamorarse.