Videojuegos

10 pistas clásicas de Super Nintendo cobran nueva vida en Mario Kart World para Switch 2

34 años de carreras.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Mario Kart World recibió otra actualización gratuita (1.8.0) que añade 10 circuitos nuevos provenientes del título original de SNES, Super Mario Kart. Estos 10 circuitos pueden seleccionarse en el modo Carrera VS. Entre los circuitos se incluyen Choco Island, Vanilla Lake y Ghost Valley, todos ellos son recreaciones fieles en 3D de las pistas 2D originales de SNES.

A diferencia de la mecánica habitual de Mario Kart World, donde los jugadores obtienen objetos atravesando cajas flotantes, en estos circuitos de SNES se consiguen pasando sobre paneles con signos de interrogación situados en el suelo, tal como ocurría en el juego original de 16-bit. Además de los 10 circuitos nuevos de SNES, la actualización gratuita añade dos rutas inéditas al popular modo Knockout Tour: Propeller Rally y Turnip Rally.

- Publicidad -

Estas se suman a los recorridos Drill Rally y Boomerang Rally, incorporados al juego en julio. Aún quedan cuatro espacios vacíos en este modo, lo que sugiere que llegarán más competiciones de este tipo. Esta es la última de una serie de actualizaciones gratuitas para Mario Kart World. La anterior mejoró el Modo foto, permitiendo a los jugadores utilizar pegatinas que habían conseguido durante la partida.

Mario Kart 8 Deluxe, el predecesor del juego en Switch, también recibió la semana pasada una actualización gratuita para Switch 2 que añadió un modo de pantalla dividida para ocho jugadores. Dicha actualización para Switch 2 también incluyó compatibilidad con cámara, mejoras visuales y una nueva opción de ’96 carreras’ en el modo Carrera VS, lo que permite a los jugadores completar todos los circuitos del juego en un único Gran Premio maratoniano.

🎡

Super Nintendo World

Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures, es una joyita de GameCube que ya está disponible en Switch 2 y luce mejor que siempre
Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures,…
Professor Layton and the New World of Steam finalmente tiene fecha de lanzamiento para Switch, Switch 2, PS5 y PC, tendrá más ‘puzzles’ que nunca antes
Professor Layton and the New World of Steam…
Metroid Ravenous es real, revelaron detalles de su trama, fecha de lanzamiento, Amiibo y más
Metroid Ravenous es real, revelaron detalles…
Todos los juegos, tráileres y anuncios del Nintendo Direct de septiembre de 2026
Todos los juegos, tráileres y anuncios…
Las cartas coleccionables The Legend of Zelda: Master Collection de Panini solo fueron anunciadas para Europa y Reino Unido
Las cartas coleccionables The Legend of…
Más de:
Mario Kart World Mario Kart World
Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures, es una joyita de GameCube que ya está disponible en Switch 2 y luce mejor que siempre
Yo-kai Watch 2: Haunted Domain es un remake confirmado para Occidente cuando Yo-kai Watch 4 ni siquiera se asomó por estos lados
Professor Layton and the New World of Steam finalmente tiene fecha de lanzamiento para Switch, Switch 2, PS5 y PC, tendrá más ‘puzzles’ que nunca antes
Ya conocemos los juegos que llegarán a PS Plus Extra y Deluxe en septiembre de 2026
Aquí tienen las nuevas skins Aquelarre para Janna y Mel, y Dioses antiguos para Anivia y Urgot en League of Legends
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures, es una joyita de GameCube que ya está disponible en Switch 2 y luce mejor que siempre
No hay comentarios

Lo último

iPhone 18 Pro y iPhone Duo: precio, lanzamiento en Colombia, novedades y todo lo presentado por Apple
Tecnología
Metal Slug Ultimate Collection, todo lo que sabemos sobre la colección de 10 juegos del Run and Gun de SNK
Videojuegos
Así son los sexis trajes de la colaboración de Bayonetta con Stellar Blade
Videojuegos
Pronto tendremos un juego de Los diarios de la boticaria en el que resolveremos misterios junto a Maomao
Videojuegos