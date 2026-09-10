10 pistas clásicas de Super Nintendo cobran nueva vida en Mario Kart World para Switch 2

Mario Kart World recibió otra actualización gratuita (1.8.0) que añade 10 circuitos nuevos provenientes del título original de SNES, Super Mario Kart. Estos 10 circuitos pueden seleccionarse en el modo Carrera VS. Entre los circuitos se incluyen Choco Island, Vanilla Lake y Ghost Valley, todos ellos son recreaciones fieles en 3D de las pistas 2D originales de SNES.

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A diferencia de la mecánica habitual de Mario Kart World, donde los jugadores obtienen objetos atravesando cajas flotantes, en estos circuitos de SNES se consiguen pasando sobre paneles con signos de interrogación situados en el suelo, tal como ocurría en el juego original de 16-bit. Además de los 10 circuitos nuevos de SNES, la actualización gratuita añade dos rutas inéditas al popular modo Knockout Tour: Propeller Rally y Turnip Rally.

A direct comparison of every single returning SNES track in Mario Kart World:



1. SNES Mario Circuit 1 pic.twitter.com/ZoXC1Va1RO — haruka 🍄 (@GGalactigal) September 29, 2025

Estas se suman a los recorridos Drill Rally y Boomerang Rally, incorporados al juego en julio. Aún quedan cuatro espacios vacíos en este modo, lo que sugiere que llegarán más competiciones de este tipo. Esta es la última de una serie de actualizaciones gratuitas para Mario Kart World. La anterior mejoró el Modo foto, permitiendo a los jugadores utilizar pegatinas que habían conseguido durante la partida.

Mario Kart 8 Deluxe, el predecesor del juego en Switch, también recibió la semana pasada una actualización gratuita para Switch 2 que añadió un modo de pantalla dividida para ocho jugadores. Dicha actualización para Switch 2 también incluyó compatibilidad con cámara, mejoras visuales y una nueva opción de ’96 carreras’ en el modo Carrera VS, lo que permite a los jugadores completar todos los circuitos del juego en un único Gran Premio maratoniano.