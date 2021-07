Pocos videojuegos nos han hecho reír tanto como este título independiente del estudio Triband. Si los cientos de niveles llenos de hilarantes situaciones les supieron a poco, les tenemos una gran noticia, una nueva actualización llamada ‘A Hole New World’ ha agregado aproximadamente 1000 nuevos hoyos a What the Golf? a lo largo de 50 niveles.

Por si no lo recuerdan, What the Golf? (cuya reseña pueden leer aquí) es un divertido juego de golf que maneja la teoría de que «todo, absolutamente todo, es golf». Literalmente cualquier cosa puede pasar en este título lleno de graciosos minijuegos que a muchos les recuerdan a la serie WarioWare.

Como pueden ver en el tráiler que acompaña a esta nota, los niveles que la actualización ‘A Hole New World’ agrega a What the Golf? introducen nuevas mecánicas al juego. También vemos que de inmediato se dedica a parodiar otros juegos como Donut County. Esto no es de extrañar, pues el juego original parodia títulos como SUPERHOT y al mismo Mario.

Lo mejor de la actualización ‘A Hole New World’ es que es totalmente gratis y ya podemos encontrarla disponible en What the Golf? para Apple Arcade (dispositivos iOS). No se preocupen si juegan en otra plataforma, pues el estudio Triband ya anunció que también podremos disfrutar de los nuevos niveles en PC y Nintendo Switch. Solo tendremos que esperar «unas pocas semanas» para que llegue.

Fuente: canal oficial de Triband en YouTube