1000xResist – Reseña

A finales de 2019, el mundo observó impresionado las multitudinarias protestas en Hong Kong que se oponían a un proyecto de extradición que aumentaría la influencia de China sobre esta región. En combinación con la revolución de los paraguas que vimos cinco años antes y la catástrofe social que fue la pandemia de COVID-19 que vendría poco después, estos eventos marcaron para siempre a una generación. Muchos jóvenes —perseguidos por su participación en las protestas y desencantados de su país— emigraron a países como Inglaterra, EEUU y Canadá, pero el trauma no desapareció. Es importante recordar estos hechos si queremos hablar de 1000xResist, uno de los mejores juegos que he tenido el placer de experimentar en mucho tiempo.

Esta obra del estudio canadiense Sunset Visitor nos presenta una de las mejores historias de ciencia ficción de los videojuegos. Me impresionó tanto que no dudo en ponerla al lado de otras grandes como SOMA, Nier Automata y Horizon Zero Dawn. Sin embargo, no es un juego tradicional y eso puede desanimar a algunos ‘gamers’ de probarlo.

1000xResist comienza con un asesinato. Una joven mujer se aproxima a La Madre —su diosa y creadora— para acuchillarla por la espalda. Su nombre es ‘Observadora’ (‘Watcher’) y durante buena parte del juego vamos a acompañarla para descubrir los eventos que le llevaron a cometer este acto imperdonable de matricidio/deicidio.

Hijas de la diáspora

Watcher habita un lugar llamado ‘la huerta’ (‘The Orchard’) en un futuro lejano en que ella y sus Hermanas —todas clones de La Madre— son los únicos seres vivos que quedan en la Tierra. En el año 2049, extrañas entidades conocidas como ‘Ocupantes’ llegaron al planeta y trajeron una enfermedad que arrasó con la humanidad.

Las Hermanas no tienen nombres y son reconocidas solo por su función. Una vez que han demostrado su valía, son invocadas por La Madre para unirse en su guerra contra los ocupantes en “el otro lado”. Mediante sesiones psíquicas llamadas ‘comuniones’, Watcher comienza a descubrir que la Madre no les ha dicho toda la verdad y que guarda terribles secretos sobre el pasado.

No quiero revelar nada más sobre la trama y personajes de 1000xResist en esta reseña. Esta es una de esas historias que vale la pena descubrir poco a poco por uno mismo. Aunque está perfectamente enfocada en unos pocos elementos, logra abarcar una impresionante cantidad de temas. Este es un juego sobre la relación entre padres e hijos, el trauma generacional, la opresión, la rebeldía adolescente, la maternidad, el peso de la rebelión, la formación de identidad, las dificultades para comunicarnos, la fe, el amor fraternal, los efectos de la pandemia, el terrorismo, la ética de la clonación, sobre qué estamos dispuestos a hacer para sobrevivir como especie y más, mucho más.

Este entramado de intenciones temáticas funciona bajo la sombra de la revolución de los paraguas de Hong Kong, la cual aparece directamente en algunos momentos de la trama. Las protagonistas son descendientes de los jóvenes que se enfrentaron a las autoridades en esas protestas y sus efectos se siguen reflejando en sus acciones cientos, tal vez miles de años después. Aunque lo disfruté y amé, reconozco que este juego no está hecho para mí. Está hecho para los herederos de revoluciones en todo el mundo que deben cargar con el peso de las victorias, derrotas, pecados y traumas de aquellos que trataron de decir “no más”.

Tras los pasos de Nier, Evangelion y Kentucky Road Zero

Si este juego tuviera combate y el nombre de Yoko Taro en los créditos, sería fácil creer que se trata de una nueva entrega de la saga Nier. La forma en que los personajes enfrentan dilemas psicológicos sobre la identidad, la humanidad y el pasado en un escenario post apocalíptico recuerdana las aventuras del hermano de Yonah, 2B y la niña de la luz. De hecho, los creadores del juego han citado las obras de Taro como una de sus principales influencias.

La otra gran influencia de este título es el juego independiente episódico Kentucky Road Zero. Este le enseñó a sus desarrolladores que no hay ningún problema en rechazar las ideas preconcebidas de la cultura popular sobre lo que tiene que ser un videojuego. En consecuencia, no encontramos combates ni otras mecánicas similares aquí.

¿Qué es lo que hacemos entonces en 1000xResist? Este es un juego narrativo con un poco de exploración. Lo que hacemos es recorrer los escenarios para hablar con los diferentes personajes y elegir algunas opciones de diálogo que no tienen mucha influencia en la trama (al menos hasta el final). Algunos lo describen como un “walking simulator”, pero aunque no tengo nada contra este género, no parece el apropiado para este título. Es mucho más que eso.

En realidad, este juego tiene algunas mecánicas más aparte de caminar y dialogar. Durante las comuniones en que exploramos el pasado y los recuerdos de la Madre tenemos que buscar el camino teletransportándonos entre extraños símbolos brillantes. Algunos de estos pueden incluso ser descritos como laberintos. También hay secciones en que podemos “viajar en el tiempo” en busca de respuestas. Aquí hay acertijos sencillos tipo “si un cuarto está cerrado, viajamos al pasado en un momento en que estaba abierto y luego volvemos”.

Estas mecánicas pueden ser simples, pero encajan muy bien con los temas y la narrativa. Hay una parte de mi que desearía que tuviera combates y algo de complejidad extra, pero la verdad es que no necesita nada de eso para ser la maravilla que es.

Los pecados de la madre

Hay otra parte de mi que quiere darle una calificación perfecta de 10/10 a 1000xResist en esta reseña, pero hay cosas que me lo impiden. El primer problema que tiene y el más grave de todos es la falta de traducción al español. Esta es una historia densa e intrincada que requiere que los jugadores tengan una comprensión clara de todo los que dicen los personajes, pero si no tienen un buen nivel de inglés o chino tradicional (el otro idioma en que está el juego), pueden perderse de detalles importantes. De verdad espero que futuras actualizaciones agreguen más idiomas al juego. Otro problema, aunque no tan grave, es que algunas actuaciones de voz, especialmente en personajes secundarios, no están a la altura del trabajo vocal de los actores principales, que son simplemente excelentes.

También quiero criticar lo difícil que es guiarse en La Huerta, sobre todo al principio del juego. Este es el escenario principal del juego pero resulta un dolor de cabeza recorrerlo. Si cometen el error de bajar al sótano, es posible que no vuelvan a ver la luz del día en varios minutos. Tenemos un sistema de “brújula” que nos indica dónde están las hermanas con las que tenemos que hablar y hay indicadores de rutas por todo el escenario, pero un minimapa hubiera sido una ayuda excepcional para no perdernos tanto.

Honestamente, eso es todo lo “malo” que tengo para decir del juego. A pesar de estos posibles defectos, no deja de ser una obra de arte.

“Sphere to Square. Hair to Hair”

Va a ser difícil que otro juego este año supere la experiencia que tuve con 1000xResist. Ahora comprendo por qué fue uno de los títulos más nominados en los pasados premios Independent Games Festival.

Si son amantes de la buena ciencia ficción, de historias bien contadas con excelentes diálogos y perfecta cinematografía, de misterios existenciales, de las obras de Yoko Taro y de los videojuegos que se resisten a encajar en ideas de lo que tiene que ser un videojuego, tienen que jugar 1000xResist, mi ‘GOTY’ de 2024. No he podido dejar de pensar en él desde que alcancé sus créditos. Es mi nuevo Evangelion.

PS: Mientras escribía esta reseña me hicieron caer en cuenta que ‘Resist’ es un anagrama de ‘Sister’ y mi cabeza explotó otra vez.

1000xResist 9.4/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente historia con gran profundidad temática.

- Gran trabajo de diálogos, narrativa y cinematografía.

- La actuación de voz de los personajes principales. Lo que no nos gustó - No está traducido al español.

- Es fácil perderse en el mapa principal. En resumen Hace mucho que un videojuego no me impactaba tanto a nivel emocional. 1000xResist es una aventura narrativa que ya se convirtió en una de mis historias favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos. Derrocha estilo y amor por todos los costados con un mundo y una cinematografía que me recuerda a otras obras de arte como Nier Automata y Neon Genesis Evangelion y que reflexiona sobre una gran cantidad de temas importantes usando la revolución de los paraguas de Hong Kong y a la pandemia de COVID-19 como base. Algunos jugadores lamentarán que no tenga más mecánicas y que carezca de combate, pero creo que así como está es perfecto. Es una lástima que no esté traducido al español.

Reseña hecha con una copia digital de 1000xResist para Nintendo Switch suministrada por Fellow Traveler. El juego también está disponible para PC mediante Steam y Epic Games Store.