15 años de Pokémon Black/White, ¿debemos resignarnos a que no habrá remake de la última gran generación?

No quiero ser objetivo, tampoco afecta ser altamente subjetivo pues al fin y al cabo es mi columna de opinión: Pokémon Black/White y sus secuelas numéricas fueron la última gran generación de Game Freak que conservaron la calidad de la franquicia, por la que ganó fama desde los días de Game Boy hasta Nintendo DS. He reseñado en años recientes juegos destacables de la saga principal como Pokémon Legends: Arceus, incluso tengo mayor estima por Sword/Shield que por Scarlet/Violet. Pero en general, es el salto de los RPG de Pokémon al 3D lo que más ha golpeado a los juegos de Game Freak, pues mientras eran maestros en el diseño de pixeles, X/Y en 3DS no gozaron del mismo encanto culminado en Pokémon Black 2/White 2.

El 18 de septiembre del 2010, en una época donde los juegos todavía salían meses antes en Japón antes de su disponibilidad en Occidente debido a labores de traducción y localización, Poketto Monsutā Burakku/Howaito o Pokémon Black/White salieron en territorio japonés y de paso aprovecharon las funciones de Nintendo DSi como su cámara integrada, para ejecutar chat en vivo entre entrenadores. Por primera vez en la historia, una región Pokémon se alejó de Japón para inspirarse en Estados Unidos, inicialmente Nueva York y Nueva Jersey, así como otras partes del país.

Sin embargo, su cambio más importante fue el de no ofrecer un solo Pokémon de generaciones previas antes de completar la historia principal y desbloquear la Pokédex Nacional. 156 criaturas nuevas que hacían sentir a los veteranos como cuando iniciaron la aventura en Red/Blue/Yellow, dejándose sorprender por lo que la región Unova quisiera ofrecerles en bandeja de plata. Unos ‘sprites’ mejor animados que nunca se fusionaron con escenarios como gigantescos puentes y una Castelia City diseñados en 3D, solo una pequeña muestra del futuro pero suficiente para distinguirse de sus predecesores.

La banda sonora no dejaba de estar a la altura, musicalizando una historia usualmente descrita como la más madura y relevante entre los RPG principales de Pokémon. Incluso sus protagonistas lucían diseños con mayor edad que los entrenadores de otras entregas, mientras que unos líderes de gimnasio verdaderamente implicados, más el final con N, Zekrom y Reshiram, se guardan en la memoria como uno de los momentos más emocionantes en la franquicia. Pero no vamos a negarlo, muchos no recibieron con el mismo agrado que un juego principal de Pokémon saliera en Occidente solo semanas antes de la entonces nueva consola 3DS.

En aquel momento una buena cantidad de gente se quejó que Pokémon Black/White no fuesen en 3D, pero el tiempo les ayudaría a apreciar más la era de los pixeles en la que Game Freak tanta experticia demostró. Eso no detuvo a los desarrolladores para crear las primeras secuelas numéricas también para la familia Nintendo DS en lugar de «Pokémon Gray», porque simplemente era la consola más vendida de la compañía hasta entonces… y hasta la fecha. En la actualidad, irónicamente Black/White y sus secuelas gozan de mayor popularidad que en los tres años que duró la 5ta generación. Puede que los lanzamientos en Switch y ciertos problemas técnicos hayan tenido que ver.

En orden de lanzamientos y tradición, un ‘remake’ de Pokémon Black/White sería lo más esperado, pero hacia allá no va el barco. Dada la mixta recepción de Brilliant Diamond/Shining Pearl, hay menos seguridad de aspirar al mismo diseño de juegos y Leyendas Pokémon: Z-A es otro giro de tuerca que alejó las predicciones de ‘remakes’. La generación de Scarlet/Violet ha sido recipiente de homenajes a Black/White por medio de la expansión El disco índigo y más recientemente del Juego de Cartas Coleccionables con Fulgor Negro y Llama Blanca.

Solo Tepig representa a Unova en Leyendas Pokémon: Z-A.

Pero nada de esto reemplaza un apropiado regreso a Unova. Ni siquiera en forma de ‘remake’, pues muchos aceptaríamos los juegos originales tal y como existen pero en consolas Switch y Switch 2. Si conocemos bien a Game Freak, dudamos que eso ocurra y el regreso a Kalos en Leyendas Pokémon: Z-A siembra más dudas sobre si quisieron saltarse a Unova del todo. 15 años separaron a Diamond/Pearl de sus ‘remakes’ en Switch, así que sentimos que Ciudad Luminalia le quita el puesto a Castelia City en el que por derecho natural debía ser el momento de Pokémon Black/White para brillar por primera vez, tras haberle sido negado en su nacimiento quinceañero.