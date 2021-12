Como bien saben, 2022 está a la vuelta de la esquina. Aunque el comienzo de un nuevo año supone la llegada de incertidumbres, los fanáticos de los videojuegos también saben que significa el lanzamiento de nuevos juegos. Ahora, cabe reiterar que este no es un pasatiempo barato. Durante los siguientes 12 meses, los jugadores tendrán que escoger sabiamente en qué títulos invertir su dinero. Por eso, hemos escogido los 20 juegos más esperados de 2022.

Cabe señalar que algunos de los juegos más esperados de 2022 aún no cuentan con una fecha de lanzamiento. Por ende, existe la posibilidad de varios juegos no vean la luz del día en 2022. Igualmente, este artículo será actualizado en la medida que se revelen y/o modifiquen fechas.

Sin más preámbulos, he aquí los 20 juegos más esperados de 2022 que deben tener en su radar.

¿Cuáles son los juegos más esperados de 2022?

Rainbow Six Extraction (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 20 de enero

Durante los últimos 6 años, Rainbow Six Siege ha sido el único representante de la saga basada en la obra de Tom Clancy. Aunque el FPS táctico competitivo ha gozado de gran éxito, su próxima entrega optará por una experiencia cooperativa en el que escuadrones de 3 deberán coordinarse para hacer frente a hordas de parásitos alienígenas al mejor estilo de Left 4 Dead.

Pokémon Legends: Arceus (Switch) – 28 de enero

La próxima entrega de Pokémon llevará a los jugadores a la región Sinnoh del pasado: Hisui, inspirada en Japón del siglo XIX. Ahí, no solo capturarán Pokémon inéditos. También descubrirán secretos sobre el culto alrededor de Arceus y el conflicto entre los clanes diamante y perla. El sistema de combate recibirá novedades en la forma de los estilos Ágil y Fuerte.

Dying Light 2 (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 4 de febrero

Después de años de espera, los fanáticos de los juegos de zombis finalmente podrán disfrutar de la secuela de Dying Light. En los zapatos de Aiden Caldwell, un corredor que presta sus servicios al mejor postor, los jugadores explorarán La Ciudad, uno de los últimos bastiones de la humanidad. Al haber 3 facciones en conflicto, tendrán que elegir cuidadosamente a cuál apoyar. Dependiendo de su elección, el mapa y la historia sufrirán toda clase de cambios.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Dying Light 2, sigan este enlace.

The King of Fighters XV (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 17 de febrero

¡La querida franquicia de juegos de pelea pronto estará de vuelta! Con un total de 39 personajes controlables, los jugadores podrán hacer espectaculares combos por medio de las mecánicas típicas de The King of Fighters y algunas nuevas. Estas incluirán el sistema Shatter Strike, que tendrá aplicaciones tanto ofensuivas como defensivas, y cambios al Modo Max.

Horizon Forbidden West (PS4, PS5 y PC) – 18 de febrero

La historia de Aloy no ha terminado. A través de la anticipada secuela del éxito de 2017, los jugadores explorarán regiones completamente nuevas del globo —California, Utah y Nevada— y descubrir el origen de una misteriosa enfermedad. Por supuesto, también supondrá el debut de mecánicas nuevas. Estas ampliarán tanto el sistema de combate como el desplazamiento.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Horizon Forbidden West, sigan este enlace.

Elden Ring (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 25 de febrero

¿Qué pasa si se combina el genio literario de George R. R. Martin, autor de Game of Thrones (Juego de Tronos) con el metódico sistema de combate de la franquicia Soulsborne? Por supuesto, el resultado es Elden Ring. Más allá de una historia críptica, tal como les gusta a los fanáticos de la serie, el próximo juego de FromSoftware introducirá varias novedades. Entre estas destacará la capacidad de saltar e incluso la habilidad de explorar un mundo abierto.

Para leer nuestras primeras impresiones de Elden Ring, solo deben seguir este enlace.

Gran Turismo 7 (PS5) – 4 de marzo

Después de 5 años, la franquicia de conducción recibirá una nueva entrega. Esta sacará provecho al poder de PS5 para entregar la experiencia más inmersiva e impresionante de la serie. El título no solo correrá a 60 fps y 4K, sino que contendrá modos de pasadas entregas.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 18 de marzo

Desarrollado por Team Ninja, esta entrega se ambientará antes de los eventos del primer Final Fantasy (1987). Por supuesto, no será un JRPG por turnos. Al mejor estilo del estudio japonés, será un juego de acción. Sin embargo, tendrá varios elementos RPG. Entre estos destaca un sistema de trabajos. Por medio de este, Jack Garland podrá intercambiarlos en tiempo real.

Forspoken (PS5) – 24 de mayo

Según Square Enix, esta es una experiencia diseñada para sacar provecho a todo el poder de PS5. En los zapatos de Frey Holland, una joven transportada a Athia, los jugadores podrán explorar un mundo abierto mientras utilizan magia para hacer frente a los peligros que lo habitan. Por fortuna, el desplazamiento veloz y fluido será una de los enfoques del juego.

Kirby and the Forgotten Land (Switch) – Segundo trimestre de 2022

¡Kirby por fin probará suerte con los mundos abiertos! Aunque todavía hay mucho que se desconoce sobre esta entrega, su primer tráiler evidencia que no escatimará en lo que respecta al combate. Además de la habilidad de absorber enemigos, Kirby también podrá esquivar.

Saints Row (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 22 de agosto

Después de Saints Row IV, Volition resolvió que el único lugar al que podía llevar la franquicia era a sus raíces. Aunque lo anterior supone el regreso de varias mecánicas muy queridas, tales como el sistema de facciones, no quiere decir la próxima entrega de la serie no vaya a tener novedades. Estas incluyen una locación nueva y un mayor énfasis en el combate con vehículos.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Saints Row, sigan este enlace.

Redfall (Xbox Series X/S y PC) – Tercer trimestre de 2022

Aunque por el momento no se ha revelado jugabilidad de este título, Bethesda ha dado a entender que Redfall será reminiscente a juegos como Left 4 Dead. Sin embargo, uno de sus diferenciadores será su temática de vampiros. Los no muertos no serán los únicos enemigos.

Starfield (Xbox Series X/S y PC) – 11 de noviembre

Sin embargo, Redfall no es el único proyecto de Bethesda Softworks. El esperado RPG futurista ambientado en el espacio verá la luz del día en 2022. Aunque todavía se desconocen varios aspectos sobre el título, todo apunta a que será el más ambicioso del estudio hasta la fecha.

God of War: Ragnarok (PS4 y PS5) – 2022

La secuela del celebrado God of War (2018) marcará el fin de la saga nórdica de la franquicia. Ambientada 3 años después del final del pasado juego, la historia seguirá nuevamente a Kratos y Atreus mientras intentan detener el Ragnarok. Sin embargo, no será sencillo. El dúo deberá hacer frente a antiguos aliados y nuevos enemigos, entre los que se encuentra el dios Thor.

Ghostwire: Tokyo (PS5) – 2022

Tras la desaparición del 99% de la población de Tokio, los jugadores deberán utilizar sus habilidades sobrenaturales para hacer frente a los espíritus que deambulan por la ciudad y llegar al fondo del misterio. A diferencia de otros juegos de acción en primera persona, el combate de Ghostwire: Tokyo estará inspirado en Kuji-kiri y girará alrededor de combos.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Ghostwire: Tokyo, sigan este enlace.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series X/S y PC) – 2022

En control de los miembros del Escuadrón Suicida, hasta 4 jugadores podrán unir fuerzas para enfrentar a Brainiac y sus fuerzas invasoras. Combinando sus habilidades únicas, deberán explorar Metrópolis y —como sugiere el nombre del juego— acabar con la Liga de la Justicia.

Para saber qué se ha revelado sobre Suicide Squad: Kill the Justice League, sigan este enlace.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Switch) – 2022

Aunque todavía hay mucho que se desconoce sobre esta anticipada secuela, la excelente impresión que dejó Breath of the Wild se aseguró de elevar las expectativas hasta el techo.

Bayonetta 3 (Switch) – 2022

Si bien los fanáticos siguen elaborando teorías sobre lo que podría tratar la historia del juego, hay algo muy claro: Bayonetta 3 seguirá gozando del frenético sistema de combate que caracteriza a la franquicia de PlatinumGames. Adicionalmente, el último adelanto sugiere que tendrá una mecánica que posibilitará invocar a demonios para luchar en batallas a gran escala.

Gotham Knights (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 2022

Con la muerte de Batman, el resto de la Batifamilia deberá hacer frente a la peor amenaza que haya enfrentado Ciudad Gótica. Similar a Suicide Squad: Kill the Justice League, hasta 2 jugadores podrán unir fuerzas y emplear las habilidades únicas de cada justiciero.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Gotham Knights, sigan este enlace.

Splatoon 3 (Switch) – 2022

Además de traer de vuelta los desenfrenados tiroteos de tinta y nuevas mecánicas, Splatoon 3 tendrá una épica campaña que se ambientará un año y medio después de los eventos del Splatfest Chaos vs. Order y llevará a los jugadores a una ciudad llamada Splatsville. Ahí, Inklings y Octolings deberán unir fuerzas para hacer frente al regreso de los Mammalians.

