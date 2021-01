¿Qué depara el 2021 para League of Legends y demás juegos de Riot?

A pesar de todo lo ocurrido el año pasado, 2020 estuvo lleno de cambios positivos y toda clase de novedades para los jugadores de League of Legends y demás títulos de Riot Games. Con el comienzo de un nuevo año y una nueva temporada, esta compañía ha preparado aún más cambios y mejoras para sus juegos. El viernes 8 de enero, la comunidad de League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra y TeamFight Tactics fue testigo de algunas de las cosas que arribarán en los próximos meses gracias a la inauguración oficial de la temporada 2021.

En este artículo hemos recopilado todos los anuncios hechos dentro del marco de la inauguración de la temporada 2021 de League of Legends y demás títulos de Riot Games. Adicionalmente, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan José «Riot Nebo» Moreno Quesada —gerente de relaciones públicas de Riot Games para Latam— para saber más sobre lo que llegará a la escena competitiva de Colombia y el resto del continente.

¿Listo para los que les depara el 2021, jugadores de League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra y TeamFight Tactics? Por supuesto, mucho más llegará en este nuevo año.

¿Qué llegará a League of Legends en 2021?

El Rey Arruinado pronto dejará de ser un simple objeto.

Para empezar, Riot presentó una escena cinematográfica protagonizada por Senna y Lucian. En su batalla contra la oscuridad, el dúo se encuentra con el Rey Arruinado. A pesar de sus esfuerzos, se ven obligados a huir. Y no son los únicos campeones de Runeterra que se ven afectados por los efectos de la Niebla Negra. Solo una alianza detendrá a Viego.

¿Qué novedades habrá en materia de jugabilidad?

Varias de las mejoras implementadas por la temporada 2021 serán heredadas por Wild Rift.

Para la pretemporada de 2021, el sistema de objetos ha sido renovado. Si bien el funcionamiento de algunos objetos se mantiene igual, otros han sido removidos. No obstante, esto viene de la mano con la adición de los Objetos Míticos. Estos fueron diseñados de forma que sean parte vital de la estrategia de juego. Dado su poder, solo se puede cargar uno.

La tienda de objetos también ha recibido múltiples cambios. Además de una interfaz 100% renovada, la pestaña de recomendaciones ahora hace sugerencias dependiendo de lo que usen los jugadores de más alto nivel o lo que sea más efectivo contra el equipo contrario.

En lo que respecta al competitivo, Riot ha removido las series de promoción entre divisiones. Sin embargo, permanecerán entre rangos. Adicionalmente, las partidas provisionales han sido modificadas para que todos los jugadores no tengan que comenzar desde el principio. En cambio, podrán retomar más o menos desde donde quedaron la temporada pasada. Esto viene de la mano con el desbloqueo automático de los rangos Maestro, Gran maestro y Challenger.

Con el comienzo de la temporada 2021, Riot Games aprovechó para modificar las clasificatorias y el sistema de progresión de League of Legends.

Riot también ha revelado que se han tomado medidas para mejorar la experiencia de juego. Entre estas destaca una menor reducción de PL cuando un miembro del equipo está inactivo. Adicionalmente, los que se retiren de la partida perderán una mayor cantidad de PL y el emparejamiento ahora comprobará que todos los jugadores tengan un rango similar.

Para los fanáticos de las competencias, Clash continuará en 2021. El primer torneo del año se llevará a cabo el próximo fin de semana. No menos importante, esta primera edición no tendrá en cuenta la posición de los jugadores en las clasificatorias. ¡Todos pueden participar!

Viego y los demás campeones que llegarán en 2021

Además de su aparición en League of Legends, el Rey Arruinado también hará acto de presencia en Legends of Runeterra y demás juegos a lo largo de 2021.

Riot ha dado a conocer que Viego será el primer campeón que debutará en 2021. Estará disponible en algún momento de enero. Después de este, llegarán otros tres personajes.

¿Qué habilidades tendrá Viego, el Rey Arruinado?

Dominio del Soberano (pasiva) – Tras asistir en el asesinato de un campeón enemigo, Viego puede poseerlo temporalmente. Esto no solo lo cura por un porcentaje de la vida máxima del enemigo. Durante la posesión, Viego obtiene los objetos, ataques y habilidades básicas del enemigo. También adquiere un lanzamiento gratis de su definitiva: Rompecorazones. Como si no fuera suficiente, Viego también obtiene velocidad de movimiento adicional al moverse en dirección a sus enemigos.

– Tras asistir en el asesinato de un campeón enemigo, Viego puede poseerlo temporalmente. Esto no solo lo cura por un porcentaje de la vida máxima del enemigo. Durante la posesión, Viego obtiene los objetos, ataques y habilidades básicas del enemigo. También adquiere un lanzamiento gratis de su definitiva: Rompecorazones. Como si no fuera suficiente, Viego también obtiene velocidad de movimiento adicional al moverse en dirección a sus enemigos. Espada del Rey Arruinado (Q) – Viego realiza una estocada hacia adelante con su espada. Esta inflige un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño adicional al impacto. Cuando Viego ataca a un enemigo al cual impactó recientemente con una habilidad, el ataque impacta dos veces. El segundo impacto roba la vida del objetivo en vez de infligir daño convencional, pero aún aplica efectos al impacto y puede infligir golpes críticos.

– Viego realiza una estocada hacia adelante con su espada. Esta inflige un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño adicional al impacto. Cuando Viego ataca a un enemigo al cual impactó recientemente con una habilidad, el ataque impacta dos veces. El segundo impacto roba la vida del objetivo en vez de infligir daño convencional, pero aún aplica efectos al impacto y puede infligir golpes críticos. Fauces Espectrales (W) – Viego carga su poder y se desplaza hacia adelante para lanzar una ráfaga de niebla que aturde y daña al primer enemigo impactado. La duración del aturdimiento y el alcance de la niebla aumentan con el tiempo de carga.

– Viego carga su poder y se desplaza hacia adelante para lanzar una ráfaga de niebla que aturde y daña al primer enemigo impactado. La duración del aturdimiento y el alcance de la niebla aumentan con el tiempo de carga. Sendero Arruinado (E) – Viego propaga una onda de Niebla Negra alrededor de un muro cercano. Mientras se encuentre dentro de la niebla, Viego obtiene camuflaje y velocidad de ataque y de movimiento.

– Viego propaga una onda de Niebla Negra alrededor de un muro cercano. Mientras se encuentre dentro de la niebla, Viego obtiene camuflaje y velocidad de ataque y de movimiento. Rompecorazones (R) – Viego descarta cualquier cuerpo que esté bajo su posesión y se teletransporta hacia adelante para atacar al campeón enemigo con el menor porcentaje de vida que esté a su alcance e infligir daño adicional según la vida faltante del enemigo. El resto de los enemigos que estén dentro del alcance son lanzados hacia atrás.

Novedades de la actualización de Dr. Mundo

Antes de que se lance la actualización de Dr. Mundo, los jugadores de League of Legends podrán dar a conocer a Riot Games cuál personaje recibirá la siguiente actualización.

Después de algún tiempo, Riot Games ha aprovechado para compartir información sobre los cambios que pronto recibirá Dr. Mundo. Además de un nuevo ‘look’, este campeón recibirá algunas habilidades nuevas. Para saber más al respecto, recomendamos seguir este enlace.

Votación para la actualización de un campeón

Para concluir el segmento sobre campeones, Riot anunció que ha abierto una nueva encuesta para actualizar a un campeón de LoL. Los jugadores podrán votar por Udyr, Shyvana, Nocturne, Skarner y Quinn. Las votaciones estarán abiertas hasta el 19 de enero.

¿Qué apariencias y eventos llegarán en 2021?

A lo largo de 2021, Riot Games se asegurará que los jugadores de League of Legends vistan a la moda.

Riot ha confirmado que los siguientes campeones recibirán nuevas apariencias en 2021: Fiddlesticks, Nautilus, Corki, Tahm Kench, Camille, Galio, Lulu, Wukong, Nunu, Sejuani, Twitch, Rumble y Yuumi. Estos no serán los únicos que recibirán nuevas apariencias.

En lo respecta a temáticas, en febrero se celebrará el Año Nuevo Lunar. Este llegará junto con una temática futurista, en la que lo antiguo y lo moderno convergen. Tendrá como nombre Bestia Lunar. La segunda temática del año se llamará Ritmo Espacial y se inclinará más por el retrofuturismo. A diferencia de Bestia Lunar, será mucho más colorida y excéntrica.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los jugadores próximamente podrán votar entre tres temáticas: Domadores de Monstruos, que concedería a los campeones un monstruo acompañante; Pesadilla en la Ciudad del Crimen, que mezclaría la estética gánster con el horror cósmico; y Galente 2.0, un estilo que mezcla el cine noir con la opulencia.

¿Qué llegará a Wild Rift en 2021?

Teemo, Tristana, Lulu, Corki y Kennen protagonizarán el primer evento de Wild Rift en 2021.

¿Cuándo será el lanzamiento de Wild Rift en Latinoamérica?

Riot Games anunció que Wild Rift llegará a Colombia y el resto Latinoamérica en algún momento de marzo de 2021. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento puntual.

¿Qué campeones llegarán a Wild Rift en 2021?

Wild Rift tiene cerca de 50 campeones. En 2021, el objetivo es ampliar esa alineación y lanzar en promedio dos campeones por mes. A lo largo del año, los siguientes personajes se sumarán a la plantilla: Katarina, Rammus, Teemo, Tristana, Lulu, Corki y Kennen.

¿Qué novedades habrá en materia de jugabilidad?

Aunque Wild Rift adoptará algunos de los cambios que recibió League of Legends en materia de objetos, el énfasis de Riot Games es aumentar las opciones de objetos a lo largo del año. El equipo de Wild Rift también está trabajando en modos de juego adicionales, tales como All Random All Mid; la primera temporada clasificatoria oficial; y un sistema de Ping, que facilitará la coordinación entre los miembros de un mismo equipo.

¿Qué eventos llegarán a Wild Rift en 2021?

El evento Expedición Yordle se celebrará en las próximas semanas. Además de traer nuevos aspectos y regalos, este evento traerá a Teemo, Tristana, Lulu, Corki y Kennen al juego para móviles. Como si eso no fuera suficiente, Wild Rift compartirá con League of Legends el evento Bestia Lunar. Este se celebrará en febrero y traerá un aspecto único para Miss Fortune.

¿Qué llegará a Legends of Runeterra en 2021?

A lo largo de 2021, Legends of Runeterra recibirá múltiples expansiones.

¿Qué regiones llegarán a Legends of Runeterra en 2021?

Riot Games ha revelado que la próxima región que llegará a Legends of Runeterra será nada más ni menos que Shurima. Más allá de cambiar el tablero de juego y revelar más sobre la mitología de estas tierras, esta región introducirá nuevas mecánicas. Estas incluyen buscar reliquias enterradas, predecir el futuro y utilizar el poder de los Ascendidos.

¿Qué campeones llegarán a Legends of Runeterra en 2021?

¡Aphelios llegará a Legends of Runeterra en febrero! Al invocarlo, los jugadores tendrán que escoger una de sus armas. Para saber más sobre este campeón, sigan este enlace.

Sin embargo, Aphelios no será la única novedad que llegará en lo que respecta a campeones. Próximamente, la maestría de campeones estará disponible. A medida que jueguen con cada campeón, los jugadores subirán su nivel de maestría y recibirán objetos para su colección.

¿Cuándo se realizará el próximo torneo de temporada?

Este comenzará a finales de febrero. Como si no fuera suficiente, Legends of Runeterra también recibirá un Laboratorio Competitivo. En este modo, los jugadores tendrán como misión detener el avance del ejército noxiano con ayuda de otro jugador. Esta modalidad estará disponible a partir del 13 de enero. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué llegará a TeamFight Tactics en 2021?

En celebración del nuevo año lunar, TeamFight Tactics recibirá varias novedades temáticas en 2021.

Además de los cambios que llegaron con la versión 11.2 de TeamFight Tactics, este parche trajo dos nuevos escenarios: Club 2 y Ciudad Lunar. También implementará nuevos gestos desbloqueables. Entre marzo y junio, TeamFight Tactics recibirá su próximo conjunto de campeones y rasgos y un nuevo modo de juego. Aunque no se reveló mucho, Riot Games dio a conocer que será una versión simplificada y “turbo” de TeamFight Tactics.

¿Qué novedades habrá en materia de esports?

Las inscripciones para los Open Qualifiers del torneo Teamfight Tactics Designios están abiertas. Si deseas inscribirte en la competencia, basta con seguir este enlace. A finales de este torneo, Riot tendrá lista la primera versión de una herramienta para espectadores.

¿Cómo cambiará la escena esports de Riot Games en 2021? ¿Qué se aprendió de 2020?

Con todo lo aprendido en 2020, la escena competitiva de League of Legends, TeamFight Tactics y demás juegos de Riot Games alcanzará nuevas alturas en 2021.

En nuestra entrevista a Juan José «Riot Nebo» Moreno Quesada, el gerente de relaciones públicas de Riot Games para Latam reiteró el sorpresivo éxito que tuvo del campeonato Teamfight Tactics Galaxias. Este demostró que hay un público para la escena competitiva de TFT . Es por eso que 2021 no solo tendrá otro campeonato en la forma de TeamFight Tactics Designios, sino uno por cada nuevo set. Los que participen de estas clasificatorias tienen la posibilidad de hacerse con premios de hasta $25.000 dólares, más o menos $87 millones de pesos colombianos. Mejor aún, no necesitan ser auspiciados por un equipo o una compañía.

En lo que respecta a Latinoamérica, estos campeonatos de TeamFight Tactics tendrán clasificatorias regionales. Cabe aclarar que estas no están dentro del formato de la LLA —que seguirá enfocándose en League of Legends— ni se transmitirán en cadenas de televisión nacionales. La idea es que cada juego de Riot tenga su propia liga e instancias de clasificación.

Designios tan solo será el primer campeonato de TeamFight Tactics que se celebrará en 2021.

Hablando de la LLA, Riot Games considera que lo más pertinente es que las competencias continúen haciéndose de forma digital. Dependiendo de cómo avance la pandemia de COVID-19, no se descarta la idea de que los jugadores se reúnan en el Arena Esports Stadium de México. Sin embargo, lo fundamental para Riot es proteger la salud de los jugadores.

Aunque todavía falta un buen rato para Worlds 2021, Riot Games ha dado a conocer que la próxima edición del mundial de League of Legends llevará a los espectadores a varias ciudades de China. La gran final se celebrará en nada más ni menos que la ciudad Shenzhen.

League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra y TeamFight Tactics son ‘free-to-play’.