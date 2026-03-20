23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en GBA, ¿serán relanzados en Nintendo Switch y Switch 2 junto a Emerald?

A partir del Día de Pokémon el pasado 27 de febrero, Pokémon Fire Red / Leaf Green encabezan los listados de juegos más vendidos para sistemas Nintendo Switch. Incluso con Pokémon Pokopia como el más reciente lanzamiento de la franquicia, los juegos originales de Game Boy Advance y primeros ‘remakes’ de la línea RPG principal, resultaron sin sorpresa ser todo un éxito en plataformas modernas de Nintendo. Los jugadores veteranos ansían regresar a los clásicos, mientras que los más jóvenes gustan de conocer lo que atrajo a tantos a la serie de juegos con tres décadas encima.

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No hay que ser muy sabio ni experto económico para darse cuenta de lo obvio como el siguiente paso. Si bien The Pokémon Company advirtió que el relanzamiento de los juegos de Kanto fue en celebración por los 30 años de la franquicia, la tercera generación bien podría seguir el mismo camino como lanzamientos individuales en la eShop y seguir acumulando millones sin mucho esfuerzo. Tal vez no estuviese entre los planes, pero las cifras hablan muy fuerte como para ignorarlas.

Pokémon Ruby / Sapphire cumplen oficialmente 23 años desde su lanzamiento en América, los primeros juegos de la saga RPG para GBA y en general los más vendidos en la consola portátil de 32-bit. Uno notable evolución en ‘sprites’ con respecto a Game Boy Color, le permitió a la región Hoenn llenarse de color y agua, mucha agua. Ese ambiente tropical trajo consigo locaciones memorables como un gran volcán, un pueblo sobre la copa de los árboles, otro con aire de Santorini con el legendario de turno y la eterna lucha de la tierra contra el agua. Por supuesto, su consagración estaría en los cielos de Pokémon Emerald con el arrollador Frente Batalla, pero Hoenn nació en Ruby / Sapphire y guarda su lugar especial por encima de los ‘remakes’ para 3DS.

Al completar la misión del posjuego en las Islas Sevii de Pokémon Fire Red / Leaf Green, se abre la posibilidad de intercambiar Pokémon con las versiones Ruby / Sapphire / Emerald, para así completar la Pokédex Nacional. Esto actualmente no tiene mucha razón de ser en las versiones para Switch, excepto si también relanzaran los juegos más vendidos de GBA con 16.22 millones de copias. Su futura compatibilidad con Pokémon Home sería igualmente esperada, pese a que lo mismo no se puede decir con el ya disponible Pokémon XD: Gale of Darkness, entre los juegos de GameCube para el servicio ‘online’ de Switch 2 junto con el futuro a relanzarse Pokémon Colosseum.

Los juegos RPG de tercera generación de Pokémon se podían conectar con este par de ‘spin-off’ de Genius Sonority, para luchar con los equipos portátiles en el entonces más atractivo 3D y recibir algunos Pokémon de regalo. Al ser parte de Nintendo Switch Online, estos juegos de GameCube no son ahora compatibles con las versiones individuales para Switch de Pokémon Fire Red / Leaf Green, ni lo serían con las versiones de Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald, si llegasen a ver la luz en consolas Switch. Toda la tercera generación estuvo interconectada entre sí gracias a GameCube y Game Boy Advance, una experiencia que tal vez Nintendo no está interesada en replicar, más allá de insinuar.

En Nintendo Switch Online, los Pokémon Pinball aún brillan por su ausencia. Sin embargo, Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team sí está disponible y aquel fue el último juego de la marca para la portátil GBA. Por esta razón, relanzamientos individuales de Ruby / Sapphire / Emerald a probables $20 USD tienen todo el sentido, conectando así a Fire Red / Leaf Green y llenando más las arcas de Nintendo en la eShop. Por ahora los juegos de Nintendo DS en Switch 2 –si llegan a ocurrir– no son una opción, por lo cual completar la tercera generación de Pokémon es el camino. Ni siquiera hay necesidad de un Pokémon Box tan costoso en formato de disco, el abuelo de Home.

¿Crees que veremos pronto Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald para sistemas Switch y Switch 2? Por lo menos los cumpleañeros, ya que con Emerald me atrevería a decir que esperarían un poco más para no devorar las ventas de sus joyas colegas. Después de todo, en 3DS lanzaron Pokémon Crystal meses después de Gold / Silver, todos sabemos por qué.