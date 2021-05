Sony dice que esta desarrollando más de 25 juegos para PS5

Una de las principales críticas que se han hecho contra PS5, la más reciente consola de la marca PlayStation, es la poca cantidad de juegos que han sido lanzados para ella. Es verdad que hemos visto títulos de gran calidad como Demon’s Souls y Returnal, pero la gran mayoría que hemos jugado en esta máquina son obras multiplataforma o realmente pensadas para PS4 que aprovechan la retrocompatibilidad. Por lo tanto, no aprovechan al máximo el poder de la nueva consola.

Según Hermen Hulst, director de Sony Interactive Entertainment Worldwide, esto va a cambiar muy pronto. En una entrevista con Wired, en la que se dedican a analizar los primeros seis meses de vida de PS5, él dijo que «los estudios de la compañía están trabajando en más de 25 juegos para la consola». No solo eso, sino que «casi la mitad de ellos pertenecen a nuevas propiedades intelectuales».

Hermen Hulst

Sabemos cuáles son algunos de estos nuevos juegos que llegarán eventualmente a PS5:

También está el rumor de que Naughty Dog estaría trabajando en un ‘remake’ de The Last of Us.

Vamos a ver qué más sorpresas nos tienen para esta consola en el futuro. Nos interesan especialmente esas nuevas propiedades intelectuales. Aunque amamos personajes como Aloy y Kratos, no queremos que el futuro dependa solo de ellos.

Fuente: Wired