2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata

El juego gratis que expande el universo de Final Fantasy VII ya ha tenido invitados especiales de otros mundos antes. Hace unas semanas pudimos conocer a Lightning de FFXIII allí y ahora será la reina de los ‘crossovers’ la que haga su aparición. FFVII: Ever Crisis tendrá una colaboración con Nier Automata que nos permitirá enfrentar a 2B y vestir algunos de sus personajes como soldados de YorHa.
El evento de la colaboración se llamará ‘Encuentro en las ruinas de la ciudad’ y empezará en la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 para Latinoamérica. Pueden ver su tráiler a continuación.
Las tres principales novedades del evento son:
- Pelea contra jefe 2B
- Habilidad enemiga ‘Whirling Ravager’ (completando misiones del evento)
- Traje de YorHa para Tifa con el arma Demon’s Impetus
- Traje de YorHa para Yuffie con el arma Fatum Ex Machina
Además de la presencia de 2B y los nuevos trajes/armas, durante el evento de la colaboración entre FFVII: Ever Crisis y Nier Automata vamos a conseguir:
- 10 tiradas de gacha gratis diarias (hasta 340)
- Recompensas por iniciar sesión
- Una tirada de gacha de armas de evento gratis diaria
Recuerden que este evento solo va a estar disponible por tiempo limitado. Final Fantasy VII: Ever Crisis es un juego gratis con microtransacciones disponible para PC y para dispositivos móviles iOS y Android.