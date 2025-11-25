2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata

El juego gratis que expande el universo de Final Fantasy VII ya ha tenido invitados especiales de otros mundos antes. Hace unas semanas pudimos conocer a Lightning de FFXIII allí y ahora será la reina de los ‘crossovers’ la que haga su aparición. FFVII: Ever Crisis tendrá una colaboración con Nier Automata que nos permitirá enfrentar a 2B y vestir algunos de sus personajes como soldados de YorHa.

El evento de la colaboración se llamará ‘Encuentro en las ruinas de la ciudad’ y empezará en la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 para Latinoamérica. Pueden ver su tráiler a continuación.

Las tres principales novedades del evento son:

Pelea contra jefe 2B

Habilidad enemiga ‘Whirling Ravager’ (completando misiones del evento)

Traje de YorHa para Tifa con el arma Demon’s Impetus

Traje de YorHa para Yuffie con el arma Fatum Ex Machina

Además de la presencia de 2B y los nuevos trajes/armas, durante el evento de la colaboración entre FFVII: Ever Crisis y Nier Automata vamos a conseguir:

10 tiradas de gacha gratis diarias (hasta 340)

Recompensas por iniciar sesión

Una tirada de gacha de armas de evento gratis diaria

Recuerden que este evento solo va a estar disponible por tiempo limitado. Final Fantasy VII: Ever Crisis es un juego gratis con microtransacciones disponible para PC y para dispositivos móviles iOS y Android.