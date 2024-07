2XKO: Así pelea Braum en el juego de pelea de Riot Games

Desde finales de junio Riot Games abrió el registro para el «alpha Lab» de 2XKO, el juego de peleas ambientado en el universo de League of Legends. Ahora, Riot ha revelado a un nuevo personaje para su juego de pelea.

Así pelea Braum, el nuevo personaje de 2XKO

Braum, el coloso de Freljord, es el nuevo personaje en ser presentado a 2XKO. Braum usa un escudo gigante como arma principal. Sin embargo, a pesar de su tamaño imponente, no parece ser un luchador de agarres. Ya que, los movimientos vistos en su trailer de presentación fueron golpes contundentes y habilidades defensivas.

En el tráiler, se observa a Braum lanzando a un Poro como proyectil. Esto podría ser una simple burla (taunt) o una mecánica del campeón que no fue del todo revelada en el tráiler.

Su escudo no solo sirve para bloquear ataques, sino que también le permite realizar movimientos especiales. En una postura particular, Braum avanza lentamente con el escudo extendido, protegiéndose a sí mismo y a su aliado sin perder la posibilidad de pasar al ataque.

Esta táctica defensiva puede abrir la puerta a combos devastadores, en el caso que se pueda combinar con la asistencia de un compañero.

Algunos de los movimientos de pelea vistos en el tráiler de presentación de Braum en 2XKO tienen la capacidad de congelar a sus oponentes. Además, el coloso puede usar su escudo y a los enemigos como para deslizarse por el escenario.

Braum se perfila como un personaje defensivo en 2XKO, siendo capaz de proteger a sus aliados y controlar el espacio en el campo de batalla con su escudo gigante. Esperemos que Braum haga parte del «Alpha Lab» de 2XKO para ver cómo es la sinergia que él tendrá con los demás campeones.

¿Cuándo se llevará a cabo el periodo de prueba alpha de 2XKO?

2XKO Alpha Lab, como han denominado a estre periodo de prueba en Riot Games, se llevará a cabo desde el jueves 8 hasta el lunes 19 de agosto del 2024. Si no son seleccionados o no alcanzan a jugar en esas fechas el juego de pelea de Riot Games, no se preocupen. Ya que Riot planea realizar más pruebas públicas antes del lanzamiento de 2XKO. Sin embargo, las fechas y horarios se revelarán más adelante.

¿Cómo me registro para jugar el periodo de prueba alpha de 2XKO?

Pueden registrarse en el Alpha Lab de 2XKO siguiendo el siguiente enlace. Deben estar atentos, ya que la encuesta no tarda mucho en llegar al correo. Si no quedan seleccionados para participar en este primer periodo de prueba de 2XKO deben estar atentos a cualquier anuncio que se de en EVO 2024. Ya que, desde febrero conocemos que Riot Games estará presente en el torneo de juegos de pelea más importante del año.

Fuente: canal oficial de 2XKO en YouTube.