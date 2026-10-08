2XKO: así pelean Samira y Sett, los últimos personajes del juego de pelea de Riot Games

Riot Games anunció que Samira y Sett serán los últimos dos personajes jugables para 2XKO, el juego de pelea gratuito por parejas basado en el universo de League of Legends, el cual se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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Este nuevo adelanto de 2XKO llega después de que se diera a conocer el cierre del desarrollo activo para el juego. De acuerdo con el cofundador de Riot Games, Marc Merrill, la compañía requería una base de jugadores sostenida de cientos de miles o millones de usuarios mensuales para mantener el proyecto a largo plazo. Ante el cierre definitivo, los desarrolladores desbloquearon todos los campeones, empaquetaron la mayoría de los elementos cosméticos y reembolsaron el dinero gastado antes del 20 de agosto de 2026. Bajo este contexto negativo, la inclusión de Sett a 2XKO resultó una sorpresa para la comunidad. Shaun Rivera, desarrollador del proyecto, compartió en X que el equipo quiso dar una última sorpresa, volcando su pasión tanto en Samira como en Sett para darles un cierre especial.

¿Cómo pelean y cuándo llegan Samira y Sett a 2XKO?

Sett y Samira estarán disponibles en 2XKO a partir del 27 de octubre de 2026. Con la llegada de estos dos campeones, los desarrolladores confirmaron que se completa de manera definitiva el elenco de personajes del juego. Mientras que Samira ya había sido anunciada previamente para debutar antes de que concluyera el desarrollo del juego en diciembre, Sett es una incorporación completamente nueva.

El canal oficial de 2XKO reveló un tráiler donde se aprecian los estilos de combate de ambos peleadores. Samira destaca por un estilo vistoso, dinámico y lleno de acción. Ella también ejecuta deslices, disparos y combinaciones rápidas con espada y pistolas. Todo esto, mientras desafía a sus oponentes con frases como «el verdadero espectáculo está por comenzar». Todo esto muy al estilo de Danto de la franquicia Devil May Cry. Por otra parte, Sett se es un peleador centrado en el combate cuerpo a cuerpo. Este utiliza ganchos, puñetazos pesados, agarres y derribos para dominar el cuadrilátero bajo el lema de que jamás ha perdido una pelea.

Fuente: canal en YouTube de 2XKO