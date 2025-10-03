2XKO: balance, cambios en el sistema de pelea y todas las notas del parche o actualización de octubre

La semana entrante, más exactamente el 7 de octubre, inicia el acceso anticipado de 2XKO para los usuarios de PC y para preparar la llegada de nuevos jugadores Riot Games ha revelado las notas del parche o actualización que cuenta con una serie de ajustes de balance, cambios y novedades en el sistema de juego.

¿Cuáles son los cambios y notas del parche o actualización de octubre para 2XKO?

El equipo de balance, a través del diseñador de combate Yohosie, ha adelantado algunos de los cambios que los jugadores podrán esperar cuando inicie el acceso anticipado de 2XKO. Si bien las notas de parche completas se publicarán el 6 de octubre, este primer vistazo le permitirá a los jugadores adaptarse a las modificaciones en el sistema de pelea y los combos que entrarán en vigor el 7 de octubre, coincidiendo con la llegada de Teemo, el décimo campeón del juego. Finalmente, Yohosie aclaró que estos primeros cambios solo afectan a la forma de introducir los movimientos, la toma de decisiones y otros cambios importantes que alteran la estrategia del juego.

Cambios de la actualización de octubre de 2025 para 2XKO:

Cambios en las fusiones

Double Down y 2x Assist son demasiado fuertes en este momento, por lo que vamos a reducir su potencia, disminuyendo el daño al usar el super Double Down y añadiendo tiempos de recarga de asistencia cuando se «active» cualquiera de las fusiones, de forma similar a Freestyle.

Cambio en la entrada de la guardia de retirada

Vamos a eliminar un OS en el que era posible mantener pulsado abajo-atrás y apretar repetidamente el botón de carrera para obtener una guardia de retirada de fotograma 1. Ahora tendrás que mantener pulsado directamente atrás. Te lo comunicamos con antelación para que puedas adaptarte a los nuevos cambios.

Cambios en Break

Vamos a reducir la ventaja de Break y a corregir el error por el que no se pueden realizar acciones después de Break.

Ahri

Eliminamos la posibilidad de realizar dos Impulso Espiritual en el aire al fallar (sigue funcionando en combos y se puede seguir realizando IAD/j.S1 después).

en el aire al fallar (sigue funcionando en combos y se puede seguir realizando IAD/j.S1 después). Hemos introducido muchas mejoras en la calidad de vida y la consistencia de los combos en el parche de equilibrio más amplio.

Blitzcrank

Hemos trabajado en el bloqueo aéreo y la protección contra lanzamientos aéreos para eliminar los ataques imposibles de bloquear.

Jinx

El daño del movimiento Fuegos Artificiales de Jinx es demasiado alto, por lo que lo estamos reduciendo.

de Jinx es demasiado alto, por lo que lo estamos reduciendo. También hemos corregido un error que provocaba que la escala de Double Down no se aplicara a Fuegos Artificiales (para tu información: aplicamos una reducción de daño al segundo súper cuando se usa Double Down). Ahora, los Fuegos Artificiales de Jinx debería explotar con menos frecuencia.

Yasuo

La duración de los combos de Yasuo era demasiado larga, por lo que estamos realizando ajustes.

Estamos ajustando j.d.H para que no siempre se combine con j.[S1] o j.S2 en HSD extremadamente altos. Puedes esperar que tu combo BnB básico funcione, pero tendrás que cambiar tus rutas muy tarde en los combos después de combos de asistencia realmente largos.

También estamos ajustando j.S2 para aumentar la consistencia de los combos (hemos realizado algunos cambios en las píldoras de colisión y las cajas de daño para ayudar a evitar que sucedan cosas extrañas, más notas al respecto más adelante, por lo que tuvimos que cambiar esto). Tendrás que ajustar ligeramente tus rutas j.S2.

Fuente: @yohosiefgc