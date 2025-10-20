2XKO: cambios y notas del parche o actualización del 21 de octubre

Riot Games ha anunciado que el parche 1.0.1.2 de 2XKO llegará el martes 21 de octubre. Debido a esta implementación, el juego en línea estará temporalmente no disponible desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. hora de Colombia, 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m hora de México y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. hora de Argentina. Este parche se centra en corregir interacciones no intencionadas para mejorar la consistencia general del juego.

¿Cuáles son los cambios y notas del parche o actualización del 20 de octubre para 2XKO?

A pesar de lo que muchos quieren, el parche del 21 de octubre no se encargará de nivelar a nerfear al dúo que domina la tabla de clasificación del rango retador en el competitivo de 2XKO. Algunas de estas correcciones urgentes (hotfixes) ya están activas, por lo que puede que hayan sido comentadas en redes sociales.

Algunas misiones de Maestría de Campeones de nivel superior ahora son más fáciles de completar.

La tienda rotativa ahora se actualiza semanalmente en lugar de quincenalmente.

Próximas Correcciones de Errores — Colisión

Estos cambios se activan el 21 de octubre, como parte del parche 1.0.1.2.

Los campeones ya no se atraviesan inesperadamente entre sí, particularmente cuando están en el corner y usan Assists. Este cambio era especialmente notorio con movimientos que «roban el corner«, como la Phase Dive (D.S2) de Ekko o la Wrath of the Beast (F.S1 con Sed de Sangre activa) de Warwick, con múltiples campeones en pantalla.

Los campeones ya no quedan “atrapados” cuando están en el centro de la pantalla y pinzados entre dos campeones, y ahora pueden ser empujados (pushed) de manera normal.

Los campeones que comienzan en el lado izquierdo (Lado del Jugador 1) y el derecho (Lado del Jugador 2) ahora tienen las mismas propiedades de prioridad de corner al realizar un “robo de corner” con Assists.

Ekko

Se corrigió un error visual donde Arcane Ekko a veces dejaba un efecto de humo después de Attempt #37 (Ultimate).

Warwick

Warwick ya no sale volando después de un Handshake Tag fuera de Spinning Slicer (S2 en el aire) en Freestyle Fuse .

fuera de (S2 en el aire) en . Los combos Ankle Swipe (DF.H) > Primal Leap (D.S1) de Warwick ya no caen (drop) sobre Yasuo.

Yasuo

El Turbulent Wind (S2 en el aire o de pie) de Yasuo ahora aplica damage scaling correctamente, lo que reduce su potencial de daño para sus combos y rutas comunes. El damage scaling se aplica en el segundo y tercer golpe, totalizando un 20%.

(S2 en el aire o de pie) de Yasuo ahora aplica damage scaling correctamente, lo que reduce su potencial de daño para sus combos y rutas comunes.

Otros ajustes

Se añadió un widget al menú principal que muestra el estado actual del servidor y el próximo tiempo de inactividad.

Se corrigió un error que causaba cierres inesperados (crashes) al entrar en la pantalla de Selección de Campeón.

Se corrigió un error que causaba que los usuarios se desconectaran frecuentemente de los combates.

Se corrigió un error que causaba que los usuarios se quedaran atascados en la pantalla de promoción de rango que aparece al final de los combates de ascenso. Presionar el botón de confirmación ahora omitirá la animación correctamente.

Se corrigió un error que causaba fugas de memoria (memory leaks) al jugar combates consecutivos.

Se corrigió un error donde los puntos de Ranked se mostraban incorrectamente en la clasificación de Grandmaster.

Fuente: Riot Games