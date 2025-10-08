2XKO: cómo funciona la monetización y desbloquear a los personajes gratis

El lanzamiento del acceso anticipado de 2XKO, el juego de lucha free-to-play (F2P) ambientado en el universo de League of Legends y desarrollado por Riot Games, ha generado una intensa conversación centrada en redes sociales. Esta polémica, en gran medida, se ha generado con su modelo de monetización. La llegada de la tienda dentro del juego y el Pase de Batalla ha revelado una estructura de precios que, para la comunidad de juegos de pelea, guarda una marcada similitud con el esquema tarifario del ahora extinto MultiVersus de Warner Bros.

¿Con cuántos personajes inicio en 2XKO y cómo desbloquear más?

En 2XKO, los jugadores que entren por primera vez encontrarán que el plantel inicial se compone de seis campeones gratuitos: Ahri, Braum, Darius, Ekko, Illao y Yasuo. No obstante, campeones adicionales, como Blitzcrank, Jinx, Teemo, Vi y Warwick, deben ser desbloqueados.

Estas son las tres formas que hay en 2XKO para desbloquear campeones:

Ficha de Campeón (Champion Token): Se otorga una ficha gratuita al completar el tutorial inicial. Créditos: La moneda gratuita principal del juego, con un coste de 10,000 Créditos por campeón. Puntos KO (KO Points): La moneda premium, con un coste de 1,000 Puntos KO por campeón.

Una ventaja señalada es que los jugadores tienen acceso a todos los personajes en el Modo Entrenamiento y el cliente offline, independientemente de si los poseen o no, lo que permite probarlos a fondo antes de realizar una compra.

¿Qué tanto cuestan los KO Points de 2XKO?

Moneda Tipo Adquisición Principal Costos de Referencia Límite/Tope Créditos Gratuita Misiones Diarias/Semanales, Tutoriales, Pruebas de Combos, Partidas Online. Colores de Traje: 6,500 Créditos.

Campeón: 10.000. Tope de 12,000 Créditos. KO Points De pago Compra directa con dinero real en paquetes. Campeón: 1,000 KO. Skin Legendaria: 2,000 KO. Ninguno.

El sistema de Créditos gratuito presenta una clara limitación. En 2XKO existe un tope de 12,000 Créditos que un jugador puede acumular. Este límite tiene como efecto obligar al jugador a gastar la moneda regularmente. Ya que, al alcanzar el tope, bloquea la acumulación de más Créditos.

In the 2XKO Closed Beta, there's a cap of 10,000 credits



While I get the decision, hopefully the limit on launch will be at LEAST enough to buy two chromas at once, or more than two avatar cosmetic items. I get not wanting to have any cap but this feels too restrictive imo pic.twitter.com/g08uCdjrcu — ONi | Nitten @ 2XKO Early Access! (@TheNitten) September 15, 2025 La restricción cambió en el acceso anticipado, pero aún se siente un poco restrictivo.

Por otra parte, los Puntos KO se ofrecen en paquetes que inician en $5 USD por 500 puntos y llegan hasta $100 USD por 11,500 puntos. La tasa de conversión básica, sin considerar los bonos de los paquetes de mayor valor (a partir de $20 USD), se sitúa alrededor de 100 puntos por dólar. En Colombia, los precios han sido localizados de la siguiente manera:

500 KO Points (+ 0 Bonus) – $17.500 COP

(+ 0 Bonus) – 1000 KO Points (+ 0 Bonus) – $35.000 COP

(+ 0 Bonus) – 2200 KO Points (2000 KO Points + 200 Bonus ) – $70.000 COP

(2000 KO Points + ) – 4500 KO Points (4000 KO Points + 500 Bonus ) – $140.000 COP

(4000 KO Points + ) – 6800 KO Points (6000 KO Points + 800 Bonus ) – $210.000 COP

(6000 KO Points + ) – 11500 KO Points (10000 KO Points + 1500 Bonus) – $350.000 COP

Contenido de pago: Skins Legendarias y Paquetes de Inicio

El contenido de pago principal en 2XKO son los elementos cosméticos, encabezados por los Sets de Skin Legendaria. Estos tienen un costo de 2.000 KO Points cada uno. Esto los sitúa ligeramente por debajo de la barrera de los $20 USD si se adquiere el paquete de 2,200 puntos. Los sets incluyen el traje, un segundo color, un atuendo de avatar, una pegatina (sticker) y una tarjeta de perfil. El inventario de la tienda rota cada dos semanas, con skins como Boom Boom Blitzcrank, Dynasty Ahri, Zombie Slayer Jinx y God-King Darius disponibles en el lanzamiento.

El juego también ofrece tres Ediciones de Iniciales. Estos son paquetes que combinan Fichas de Campeón, Puntos KO y en su versión más costosa, elementos cosméticos —en este momento— inspirados en Arcane.

Edición de Inicio Precio Aproximado en COP y USD Contenido Estándar $105.000 COP ($30 USD) 4 piezas de campeón, 2,000 Puntos KO, Tarjeta de jugador Arcane exclusiva. Deluxe $210.000 COP ($60 USD) 8 piezas de campeón, 3,000 Puntos KO, 3 Trajes de Avatar, más la Tarjeta Estándar. Ultra $350.000 COP ($100 USD) Skins Arcane para Vi, Jinx y Ekko, 5,000 Puntos KO, 8 piezas de campeón, Animación KO especial, Stickers, y contenido de paquetes inferiores.

¿Cuál es el precio del Pase de Batalla de la temporada 0 de 2XKO?

El Pase de Batalla de la temporada 0 estará activo hasta finales de año y cuenta con tres niveles de pago:

Pase Estándar: 1.000 KO Points . Desbloquea recompensas hasta el nivel 61.

. Desbloquea recompensas hasta el nivel 61. Pase Deluxe: 2.000 KO Points . Incluye 10 subidas de nivel, alcanzando hasta el nivel 70.

. Incluye 10 subidas de nivel, alcanzando hasta el nivel 70. Pase Ultra: 3.500 KO Points. Incluye al campeón Warwick, una skin adicional para él, colores y el resto del contenido de los pases anteriores.

¿Vale la pena comprar todo el contenido del acceso anticipado de 2XKO?

Si bien los elementos cosméticos de pago pueden ser costosos para la comunidad de juegos de pelea, no son necesarios para disfrutar el título. Además, cada personaje adicional tiene un costo similar al de un personaje individual de la temporada actual de SF6. Adicionalmente, Riot Games declaró —días atrás— que el equipo estará monitoreando el comportamiento de compra y el progreso de los jugadores para realizar ajustes en el futuro. Al final, la última palabra no solo la tendrá la comunidad, sino también el apoyo que Riot Games le brinde al juego y la comunidad. Esto para que no suceda lo que vimos este año, cuando a menos de cumplir seis meses Warner apagó los servidores de Multiversus, título que, como dijimos al inicio, cuenta con un modelo de monetización similar al presentado por Riot Games en 2XKO.

¿Qué dice la comunidad?

Por el momento, la comunidad de juegos de pelea ha rechazado el modelo de monetización de 2XKO. En algunos de los post en redes sociales, los jugadores comparan el precio de los campeones de los KO Points de 2XKO con lo que actualmente valen algunos de los títulos que usualmente se ven en los torneos actuales.

holy moly the skin prices in 2XKO are insane. $140 for 3 arcane skins + stuff 💀 i do genuinely hope this game gets as big as Riot's other games and retains enough active players that the f2p model and the game itself are sustainable. pic.twitter.com/zfrrres0BZ — victoria👹 (@vicwingly) October 7, 2025

¿Cómo desbloquear gratis a todos los personajes de 2XKO?

Por otro lado, otros jugadores, aparte de enfocarse en la monetización —la cual es absolutamente opcional— han preferido hacer cuentas y calcular cuánto tiempo nos podría tomar, desbloquear a los cinco personajes que están en este momento detrás de una barrera de pago. Desbloquear a todos los personajes del acceso anticipado es gratis y bastante fácil. Ya que, cuando iniciamos por primera vez el juego, podemos desbloquear dos personajes. Uno con una pieza de campeón que tenemos al empezar a jugar 2XKO y el segundo por pasar el tutorial del juego. Para desbloquear a los otros tres campeones necesitaremos 30.000 créditos.

¿Cuántos créditos a la semana se pueden ganar en 2XKO?

A la semana podremos obtener un máximo de 7.500 créditos por hacer las misiones diarias y semanales de 2XKO. Gracias a esto, es que se conoce que para obtener desbloquear gratis a todos los personajes de 2XKO necesitaremos un total de cuatro semanas, si es que no queremos gastar dinero.