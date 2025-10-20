Videojuegos

2XKO: cuáles son los equipos más populares en rango retador

Este es el equipo de campeones que domina el meta y por ende el que más se encontrarán en el rango retador de 2XKO.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El acceso anticipado de 2XKO está próximo a cumplir un mes desde su lanzamiento. Así que es normal, que algunos equipos sean más efectivos en los rangos altos del clasificatorio. Según datos recopilados por AlietteFaye sobre el uso de personajes en el rango Challenger, se ha identificado una dupla predominante.

¿Cuáles son los equipos populares o dominantes en el rango retador de 2XKO?

Actualmente, los jugadores pueden elegir entre once campeones de League of Legends en 2XKO, los cuales son Ahri, Yasuo, Darius, Ekko, Illaoi, Vi, Jinx, Braum, Blitzcrank, Teemo y Warwick. Estos últimos dos se unieron a 2XKO con el lanzamiento del acceso anticipado. La combinación de equipo más popular, o efectiva, en el rango retador es Yasuo como personaje principal (point character) y Ekko como apoyo (assist character).

Un ejemplo de la sinergia que hay entre EKko y Yasuo.

De los 169 jugadores que se encuentran actualmente en este rango, 28 de ellos han optado por esta sinergia. Este patrón no sorprende, dado que Yasuo ya había sido señalado como el personaje principal más popular y Ekko como el apoyo más frecuente. La segunda dupla más común está formada por Ahri y Ekko. Sin embargo, campeones como Ahri, Yasuo, Teemo y Warwick han demostrado ser también populares en el rango retador.

De todas las posibles combinaciones de equipos en 2XKO, solo 12 no cuentan con una presencia entre los jugadores que han alcanzado el rango retador. Si bien esto no significa que sea imposible alcanzar este rango con estos equipos, sí nos muestra la clara dirección que está tomando el meta de 2XKO, gracias a la efectividad de estos personajes. Así que si buscan llegar de manera rápida al rango retador, el camino más corto es con Yasuo y Ekko.

¿Cuál es la dupla que usan en 2XKO? ¿Piensan que el meta del juego está tomando un buen camino? Dejen sus respuestas en los comentarios.

Fuente: @AlietteFaye

