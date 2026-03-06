2XKO: el incierto panorama del juego de pelea de Riot Games tras su lanzamiento

El debut de 2XKO, el título de Riot Games con el que se adentro en el género de juegos de pelea ambientado en el universo de League of Legends, ha completado mes y medio tras su lanzamiento a finales de enero de 2026. Aunque el título inició con una presencia sólida en las listas de descargas de PlayStation, los datos de febrero de la plataforma de Sony revelan un descenso acelerado en sus descargas, planteando dudas sobre la sostenibilidad de 2XKO a largo plazo.

Si Tencent apagará Highguard, qué futuro le espera a 2XKO

Lista de descargas vía blog oficial de PlayStation.

Durante sus primeros 11 días, 2XKO se posicionó favorablemente en las listas de descargas de la PlayStation Store. No obstante, el reporte de febrero de 2026 revela que 2XKO ha salido del «Top 10» de descargas gratuitas tanto en Norteamérica como en Europa. Esta ausencia es particularmente relevante al compararse con otros juegos como servicio como Highguard, juego financiado por Tencent —dueño desde 2011 de Riot Games— que mantuvo mejores posiciones de descarga a pesar de tener ya programado el cierre de sus servidores el próximo el jueves 12 de marzo de 2026.

¿Sufrirá 2XKO el mismo destino de Multiversus o Rumbleverse?

Sumado a esto, la opacidad de Riot Games respecto al número de usuarios activos dificulta un análisis preciso de la situación de 2XKO. Al utilizar un cliente propio en PC, el juego carece de la transparencia de plataformas como Steam Charts. Sin embargo, la reciente reducción de la plantilla de desarrollo al 50% confirma que el impulso inicial no cumplió con las expectativas corporativas para sostener un equipo de gran envergadura. Por lo pronto, el futuro de 2XKO depende de que el juego pueda superar dos barreras principales:

El sistema de juego 2v2 ha fidelizado a un nicho específico dentro del genero de juegos de pelea, pero parece haber fallado en atraer al jugador casual de League of Legends. Los elementos cosméticos de 2XKO tienen un precio elevado si se compara con otros juegos del mismo género.

La implementación de programas de recompensas por torneos locales y la llegada de nuevos campeones como Akali y Senna son intentos de reanimar a la base de jugadores. No obstante, si la estructura de monetización no se alinea con la disposición de gasto del usuario y la visibilidad en consolas —plataforma principal del genero de juegos de pelea— continúa en declive, el «título 2XKO corre el riesgo de seguir el camino de proyectos como MultiVersus, cuya incapacidad para mantener el interés general del público derivó en un definitivo del juego.