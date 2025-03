2XKO, el juego de pelea de Riot será lanzado con 10 personajes

Luego de una sequía de cuatro meses, las noticias de 2XKO han empezado a salir a la luz. Apenas ayer, Riot Games compartió una actualización del desarrollo del juego con un video de cerca de una hora que reveló —además de detalles de la jugabilidad de Jinx— cuándo es Alpha Lab 2 de 2XKO y las novedades que este periodo de prueba tendrá.

¿Cuántos personajes tendrá 2XKO desde su lanzamiento?

En el Discord de 2XKO, Shaun ‘Unconkable’ Rivera —director y jefe de diseño de jugabilidad del juego en Riot Games— confirmó que la plantilla inicial de luchadores (campeones) del juego constará de 10 personajes.

“Sabemos que es un número más pequeño de lo que esperarían, pero cuando nos enfrentamos a la decisión de incluir aún más campeones y retrasar la fecha de lanzamiento, o ponerlo en sus manos más rápido, nos emocionó más la segunda opción.” Declaraciones de Unconkable en el Discord de 2XKO.

Personajes disponibles desde el lanzamiento de 2XKO:

Braum

Ekko

Yasuo

Darius

Ahri

Illaoi

Jinx

¿Cuándo es y cuál es el contenido que tendrá Alpha Lab 2 de 2XKO?

El Alpha Lab 2 de 2XKO se llevará a cabo del 18 al 20 de abril de 2025. Este periodo de prueba estará disponible para jugadores en Estados Unidos, Canadá y Brasil para los usuarios de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En cuanto al contenido, los jugadores tendrán acceso a una lista de siete campeones jugables: Braum, Ekko, Yasuo, Darius, Ahri, Illaoi y la recién incorporada Jinx. Además de un pase de batalla gratuito y la posibilidad de ascender en un nuevo sistema de clasificación que tendrá el juego.

Al 2XKO Alpha Lab 2, como han denominado a este periodo de prueba en Riot Games podrán entrar personas de Estados Unidos, Canadá y Brasil, Así que, por la cercanía del país carioca, cabe la posibilidad que en Colombia se pueda jugar. Si quieren intentar y quizás tener suerte, pueden inscribirse al Alpha Lab 2 de 2XKO en el siguiente enlace. Si no son seleccionados o no alcanzan a jugar en esas fechas el juego de pelea de Riot Games, no se preocupen. Ya que Riot planea realizar más pruebas públicas antes del lanzamiento de 2XKO. Sin embargo, las fechas y horarios se revelarán más adelante.

Vía: @2XKOintel