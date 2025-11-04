2XKO: estos son los cambios y ajustes de la actualización u hot fix de noviembre (2025)

El pasado 21 de octubre Riot Games lanzó una actualización para 2XKO. Ahora, la desarrolladora responsable del universo de League of Legends, ha confirmado que pronto implementaran una nueva tecnología que permitirá realizar hotfixes, que son pequeños ajustes o correcciones de errores sin necesidad de mantenimiento. Como estamos en fase de prueba, el primer hotfix, se encuentra ya programado para el 4 de noviembre a las 2:00 PM, hora de Colombia. Este hot fix se centrará en una corrección menor para Jinx. Este ajuste solucionará un problema visual del movimiento Mira (←H) de Jinx.

Fechas de mantenimiento de la llegada del hot fix de noviembre de 2025 a 2XKO

Yasuo y Ekko recibirán cambios importantes.

Dada la discusión sobre el meta, Riot Games —junto con las notas— reveló parte de sus planes de equilibrio para los próximos meses. En el comunicado, Riot afirma: queremos asegurarnos de que cada cambio mejore el juego. Esto implica una gran inversión de tiempo en pruebas y análisis del impacto de los sistemas de juego en conjunto. Además, agregó “somos cautelosos para no ser sobre reactivos. Las estrategias meta necesitan tiempo para madurar, y lo que parece fuerte al principio a veces se equilibra cuando la comunidad encuentra nuevas estrategias de contraataque”. Intervendremos si el juego se vuelve aburrido o injusto, pero nuestro enfoque es crear soluciones duraderas, no solo parches rápidos.

La próxima actualización importante para 2XKO, el parche 1.0.3, llegará el 18 de noviembre e incluirá un breve periodo de mantenimiento. Este parche se centrará en el equilibrio y la corrección de errores, con menos modificaciones de campeones que el anterior. Las notas detalladas estarán disponibles el 17 de noviembre, pero se pueden anticipar ajustes a campeones de alto rendimiento como Ekko, Teemo y Yasuo, mejoras (buffs) para Blitzcrank, una cantidad pequeña de cambios en los sistemas centrales del juego, y diversas correcciones de fallos y cierres inesperados. También se añadirán los aspectos Illaoi Resistencia y Ekko Tormenta de Arena a la tienda rotatoria. Agradecemos su lectura y seguiremos monitoreando el meta y compartiendo novedades.

Fuente: Riot Games