2XKO: estos son los cambios y ajustes de la actualización u hotfix de diciembre (2025)

El equipo de desarrollo de 2XKO ha lanzado el hotfix 1.0.3 para su juego de pelea, el cual aún se encuentra en acceso anticipado. Esta nueva actualización para 2XKO ya está disponible y será la última intervención de equilibrio que veremos hasta enero de 2026. Si bien esta no es una gran actualización, destaca la reestructuración masiva que le han hecho a Teemo. Ya que, actualmente, se encuentra desequilibrado en el meta y el ajuste no podía esperar más tiempo.

¿Cuáles son los cambios de 2XKO que llegan al juego con la actualización de diciembre de 2025?

Los cambios a los gastos de medidor no había sido una decisión lo suficientemente significativa, especialmente para campeones que pueden usar múltiples Superataques por combo. El ajuste en la ganancia de medidor de la versión 1.0.1 no fue suficiente, por lo que esta actualización reducirá el poder de los campeones que abusan del gasto excesivo de medidor:

Reducciones en la ganancia de Medidor: La penalización de ganancia de medidor por gastarlo en un combo se incrementa del 25% al 75%.

La penalización de ganancia de medidor por gastarlo en un combo se Corrección de Bug: Caminar hacia atrás en ciertas situaciones ya no provocará que el campeón entre en animación de bloqueo por un periodo de tiempo extendido.

Cambios hechos a Ahri en el hotfix de diciembre de 2025

Ahri está causando demasiado daño en niveles avanzados de juego. Estamos reduciendo el daño en las rutas de combo más avanzadas para ayudar a nivelarla.

Movimiento Detalle del Cambio Orbe del Engaño (Superataque S1) El daño de la explosión del orbe se reduce en 40 (de 115 a 75). Orbe del Engaño (Superataque S1) El daño de cada golpe de la versión sin carga se incrementa en 5 (de 25 a 30 por golpe). Comentario del desarrollador El Superataque S1 de Ahri al final de combos largos estaba causando demasiado daño. Esto debería reducir su potencial en manos de jugadores avanzados. Ataque Fuerte Aéreo (Jump H) El daño se reduce en 5 (de 85 a 80).

Cambios hechos a Teemo de 2XKO con la actualización de diciembre de 2025

Teemo está rindiendo por encima del promedio en el meta competitivo de 2XKO. Sus especiales tenían muy poca recuperación y eran difíciles de contrarrestar, lo que llevaba a estados de juego estancados y a combos excesivamente largos. Estamos eliminando poder de los movimientos especiales con rendimiento superior para ayudar a generar un counterplay más claro y nivelar su poder con otros campeones.

Movimiento Detalle del Cambio Trampa Ponzoñosa (S2) Los hongos ahora pueden ser golpeados mientras Teemo los está lanzando. La caja de impacto (hurtbox) aérea del hongo se incrementó ligeramente. Las cajas de impacto de los hongos ahora son más altas durante su activación. Puntería de Explorador (S1 Aéreo) Después de usar este movimiento, Teemo no podrá realizar otra acción hasta que aterrice. La recuperación al aterrizar se reduce en 4 frames (de 10 a 6). Teemo ahora tiene una caja de impacto personalizada más grande al realizar este movimiento. Impulso de Bandle (F.S1 Aéreo) Después de usar este movimiento, Teemo no podrá realizar otra acción hasta que aterrice. La reducción de aturdimiento por golpe (hit stun decay) del golpe final ahora escala con combos (hasta 50% de la reducción máxima). Anteriormente no escalaba. Versión sin Carga: El aturdimiento por golpe (hit stun) del golpe final se incrementa en 5 (de 31 a 36). Versión Cargada: El daño del golpe final se reduce de 60 a 55 (el daño total no escalado es ahora 130). Sorpresa Ponzoñosa (Superataque S2) El daño del golpe final se reduce en 10 (de 80 a 70). DF.H (Ataque Pesado Diagonal Adelante) La reducción mínima de aturdimiento por golpe (hit stun) disminuye del 50% al 40% de la reducción máxima. Tag Launcher (D.T) El inicio (startup) se incrementa en 3 frames (de 12 a 15). Agarre hacia adelante (Forward Throw) Ahora escala la duración del combo ligeramente menos. Tag Launcher (D.T) Ahora viaja más hacia adelante y tiene una caja de impacto (hitbox) ligeramente más grande. Corrección de Bug: El ataque aéreo ahora puede ser lanzado (air thrown) correctamente. Varios: El Combo Trial: Expert 1 de Teemo ha sido ajustado.

Fuente: Riot Games