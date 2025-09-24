2XKO: Riot anuncia la fecha de inicio del acceso anticipado y la llegada del décimo campeón

Desde que está al aire la beta cerrada de 2XKO para PC, los usuarios han hecho una retroalimentación activa a los desarrolladores y estos han efectuado algunos cambios y ajustes. Ahora, Riot Games ha anunciado una serie de cambios que llegarán a 2XKO con el inicio del acceso anticipado.

¿Cuándo inicia el periodo de acceso anticipado de 2XKO para los usuarios de PC?

A partir del martes 7 de octubre, todos los usuarios de PC podrán ingresar al acceso anticipado de 2XKO desde el launcher de Riot Games. El acceso anticipado traerá consigo la adición del décimo campeón de 2XKO. Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, se especula que podría ser Teemo, el campeón de League of Legends cuya ilustración se filtró junto al lanzamiento de la beta cerrada de 2XKO. Este nuevo personaje se sumará a los ya disponibles Ahri, Darius, Ekko, Yasuo, Illaoi, Braum, Vi, Jinx y Blitzcrank.

2xko early access hits pc on october 7. here’s what that means



00:16 why closed beta?

00:34 early access announce

00:57 closed beta recap

01:40 what’s in early access?

02:08 what are seasons?

02:20 community tournaments & first impact pic.twitter.com/RdPVJkiiDy — 2XKO (@Play2XKO) September 23, 2025

Además, con el lanzamiento de esta nueva etapa previa al lanzamiento de 2XKO, se incluirán los Combo Trials. Esta característica permitirá a los jugadores practicar combos para cada personaje, con distintos niveles de dificultad: principiante, intermedio, avanzado y experto. En cuanto al futuro del juego, se anunció que cada año estará dividido en cinco temporadas. La meta es que, con el inicio de cada temporada, se añada un nuevo campeón al juego. Si esta proyección se mantiene, se espera que para finales de 2026, el número de personajes ascienda a 15, cinco más de los que se tendrán al comienzo del acceso anticipado.

Una de las noticias más destacadas para los jugadores es que, a partir del acceso anticipado, todos los elementos desbloqueables que consigan serán permanentes, ya que no habrá más reinicios de progreso. Finalmente, Riot Games reafirmó su apoyo a la escena competitiva, anunciando el patrocinio de varios torneos. Solo en lo que resta de 2025, la compañía contribuirá con bonificaciones a la bolsa de premios en 22 eventos.

El inicio del competitivo de 2XKO con el apoyo de Riot Games y su calendario para el 2025

Incluso Riot Games ha compartido el calendario de los torneos que harán parte del competitivo de 2XKO en el 2025.

Riot Games ha anunciado el lanzamiento de “First Impact”, un nuevo programa destinado a patrocinar 22 torneos dela comunidad de 2XKO a lo largo del año 2025. El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a los organizadores de torneos y ofrecer más oportunidades a los jugadores locales.

El apoyo de Riot Games se manifiesta a través de varias formas:

Bonificaciones de premio: cada torneo patrocinado recibirá una bonificación adicional para su bolsa de premios, lo que incrementará el incentivo para los participantes.

cada torneo patrocinado recibirá una bonificación adicional para su bolsa de premios, lo que incrementará el incentivo para los participantes. “Duo Bounty”: Se añade una recompensa extra de $2,500 dólares para la pareja que logre el primer lugar en cada evento.

Se añade una recompensa extra de $2,500 dólares para la pareja que logre el primer lugar en cada evento. Título exclusivo: El dúo ganador también obtendrá un título exclusivo llamado “Local Legend”.

Este programa, según Riot Games, representa el primer paso para fortalecer la escena competitiva de 2XKO. La compañía utilizará los comentarios y el aprendizaje de estos eventos para planificar su estrategia de soporte para 2026.

Para conocer el calendario del competitivo con cada uno de los 22 torneos de 2XKO que apoyará Riot Games en el 2025, es sugerimos seguir el siguiente enlace.

Fuente: @Play2XKO