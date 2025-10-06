2XKO: Riot comparte el opening y confirma los 11 campeones que tendrá el juego

Riot Games había anunciado, la semana pasada, que antes de iniciar el acceso anticipado de 2XKO conoceríamos el opening o secuencia de inicio del juego. El momento llegó y en la mañana del 6 de agosto Riot compartió el video ambientado con la canción Ties That Bind (Lazos que unen), opening de 2XKO, interpretada por Courtney LaPlante de Spiritbox.

El video comienza mostrando a Ekko y Ahri confrontando a Yasuo de manera separada antes de unirse en un combate improvisado de dos contra uno. A pesar de que Yasuo logra defenderse inicialmente, la acción subraya la naturaleza de equipos 2 vs. 2 del juego. Esto con la leve sugerencia de que Yasuo no utiliza la mecánica «Juggernaut» que lo obligaría a luchar solo.

La semana pasada, una filtración de la cuenta de Riot Games de Brasil reveló a Warwick como el onceavo personaje de 2XKO. Ahora, el opening del juego confirma la presencia en el grupo de campeones del juego de Warwick. Este personaje se une a la pelea para asistir a Yasuo, tomando por sorpresa a Ekko y Ahri.

¿Cuándo estará disponible Warwick, el onceavo campeón de 2XKO?

En un reciente post de la cuenta oficial de 2XKO, fue confirmado que Warwick estará siponible desde el inicio del acceo anticpado de PC del juego. Así que este es el listado de personajes o campeones que estarán disponibles desde el inicio del acceso anticipado de 2XKO:

Ahri: Jonia

Jonia Ekko: Zaun

Zaun Yasuo: Jonia

Jonia Darius: Noxus

Noxus Braum: Freljord

Freljord Jinx: Zaun

Zaun Illaoi: Aguasturbias

Aguasturbias Blitzcrank: Zaun

Zaun Vi : Piltover

: Piltover Teemo : Yordle de Bandle

: Yordle de Bandle Warwick: Zaun

Junto con estos anuncios también fue publicada una imagen con el contenido que tendrá el primer Battlepass de 2XKO. Entre las recompensas de este pase se encuentran artículos para el avatar y trajes para los campeones del juego.

Fuente: 2XKO