2XKO: Riot Games confirma cuándo estará disponible Senna en el juego

El equipo de desarrollo de 2XKO, tras la incorporación de Akali a principios de abril, han confirmado que se lanzarán un total de seis campeones durante este año. Esto representa un incremento frente al plan original de estrenar cinco personajes anualmente. Además, cabe resaltar que desde febrero de 2026, cuando vimos por primera vez a Akali, se presentó a Senna de quien solo se había mostrado un pequeño adelanto de su jugabilidad. Ahora, Riot ha confirmado que pronto conoceremos cuándo se unirá Senna al elenco de personajes de 2XKO. Ya que, la desarrolladora ha confirmado la fecha de estreno del primer tráiler de Senna, el segundo personaje de la primera temporada de contenido de 2XKO.

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¿Cuándo sale o será publicado el tráiler de presentación de Senna en 2XKO?

El equipo de desarrollo reveló que el tráiler de jugabilidad de Senna en 2XKO está programado para estrenarse el próximo 2 de junio de 2026. Este adelanto ofrecerá una mirada profunda y detallada sobre los movimientos de pelea de la nueva campeona de 2XKO. Asimismo, el mensaje de Riot Games confirmó se destacó que el lanzamiento oficial del personaje ocurrirá solo una semana después, lo que significa que Senna se podrá jugar a partir del 9 de junio de 2026.

Basándose en el breve vistazo previo, Senna parece ser un personaje de posturas. En su estado normal, podría enfocarse en el juego de control de espacio (zoner). Ya que se le observa disparando un proyectil con su Cañón de Reliquias. Por otro lado, su forma de espectro podría estar más orientada a presionar al oponente con un estilo de juego ofensivo (rushdown).

Gameplay clip previews for Akali & Senna in 2XKO. pic.twitter.com/Idcxynm2mP — Fighting Game Anniversaries (@FGAnniversaries) February 13, 2026

Solo queda esperar a ver qué traerá su estilo de combate cuando se estrene el avance en una semana y conozcamos definitivamente cómo es que pelea Senna en 2XKO.

Fuente: @Play2XKO