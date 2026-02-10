2XKO: Riot Games despide a cerca de 80 desarrolladores a solo tres semanas desde su lanzamiento

Desde hace tres semanas, Riot Games lanzó oficialmente su esperado juego de pelea ambientado en el universo de League of Legends, 2XKO. Sin embargo, desde su lanzamiento, el nuevo videojuego de Riot Games no ha podido estar alejado de la polémica. Ya que, desde octubre del año pasado, los jugadores de PC de 2XKO han dejado clara su inconformidad con la agresiva monetización del juego; algo que no cambió con el lanzamiento oficial de 2XKO, el pasado 20 de enero.

¿Es este el nacimiento del nuevo Multiversus?

Riot Games confirmó una reducción drástica en el tamaño del equipo de desarrollo de 2XKO. Según reportes internos y declaraciones oficiales, aproximadamente 80 empleados fueron desvinculados del proyecto, lo que representa casi la mitad de la plantilla original.

Algunos de los afectados con l os despidos de 2XKO, han confirmado su salida del proyecto en redes sociales.

Tom Cannon, productor ejecutivo de 2XKO, explicó que, si bien el juego ha logrado captar a una comunidad entusiasta, el impulso general que acompañó al lanzamiento oficial del juego no alcanzó las proyecciones necesarias para sostener una estructura de trabajo tan robusta a largo plazo, la cual ya llevaba un buen tiempo trabajando en la preproducción del título.

Esta decisión no se ha tomado a la ligera. A medida que nos expandíamos de PC a consola, observamos tendencias constantes en la forma en que los jugadores interactuaban con 2XKO. Tom Cannon, productor ejecutivo de 2XKO.

¿Qué sigue después de los despidos de desarrolladores de 2XKO para el juego de pelea de Riot Games?

La comunidad se encuentra sorprendia con la decición de Riot Games.

Este movimiento forma parte de una tendencia de Riot Games, la cual busca priorizar proyectos de alto impacto y sostenibilidad financiera, alejándose de las apuestas masivas que no generan un retorno inmediato. Aunque el juego se posicionó rápidamente entre los más descargados en plataformas como PlayStation 5, la métrica de retención y monetización parece no haber cumplido con las expectativas de los altos mandos.

A pesar de los despidos, el estudio ha sido enfático en que el desarrollo no se detendrá. Los planes para el circuito competitivo de 2XKO en 2026 se mantienen intactos. Además, se espera que el equipo restante, ahora más compacto, se centre en implementar las mejoras solicitadas por la comunidad. Para los empleados afectados, la empresa ha prometido un paquete de apoyo que incluye seis meses de indemnización y la posibilidad de buscar otras posiciones dentro de Riot.

La situación de 2XKO evidencia una realidad cruda en la industria actual: el modelo de “juego como servicio” no perdona los inicios lentos. Reducir el equipo a solo tres semanas del lanzamiento sugiere que Riot ha preferido ajustar el gasto de forma preventiva antes que esperar una recuperación orgánica, la cual puede que no llegue. Ya que gran parte del problema de 2XKO es la falta de contenido —entiéndase por contenido personajes— para un juego 2 vs. 2. Si bien esto no significa la cancelación del juego, sí deja algunos interrogantes en el aire.

Ahora solo resta ver cómo prosigue el ritmo de futuras actualizaciones de contenido. Ya que el éxito de 2XKO ahora depende de si un equipo reducido puede mantener el interés de una comunidad tan exigente como la de los juegos de lucha.

